Entrar en la estiba por "el cupo de las empresas" o "por 60.000 €": el caso 'Spider' revela otros fraudes para acceder al puerto

"El día 08/05/2025 a las 18:44 horas, Manuel F. habla con su hermano David y le reconoce que por dinero pueden hacerse con una plaza relativa al cupo de las empresas. Concretamente, por 60.000 euros".

Es un extracto del auto de la denominada operación Spider, desplegada contra el narcotráfico de cocaína en el Puerto de Valencia pero también con importantes revelaciones sobre corrupción en el Centro Portuario de Empleo. Las mismas fueron registradas gracias al pinchazo telefónico de los estibadores investigados.

Además del control de los propios estibadores para el acceso a los puestos de trabajo en la estiba —las tan bien pagadas labores de carga y descarga de buques en los puertos—, las conversaciones interceptadas apuntan a "la cuota de las empresas" en este reparto fraudulento de empleos y al pago de 60.000 euros por la compra ilegal de los mismos.

"Se observa cómo José Francisco A. (estibador del sindicato Coordinadora) dice que tienen que pagar dinero a los de las empresas por las plazas. En dicha llamada, José Francisco reconocería que los que cogerían el dinero serían Dani de APM, no identificado, cree que Gabi de MSC (hijo de Alfonso G.) y Gustavo F.", precisa el juez Vicente Ríos en su auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Ramón B. dice que se cree la gente que el dinero se lo queda José Francisco, Óscar y otro más del comité", precisa el magistrado.

El mencionado Manuel F., "uno de los investigados principales, habría pagado 60.000 euros para entrar, pero entraría en las próximas tandas", según el escrito del titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia.

"El día 15/05/2025 a las 18:36 horas se produce una llamada entre Óscar Martínez (estibador expresidente del comité de empresa y delegado del sindicato Coordinadora) y Enrique M., pudiendo ser Enrique M. delegado del sindicato Coordinadora. En la conversación se observa cómo están gestionando toda la entrada", expone el magistrado.

"Para resumir la llamada —agrega el juez—, Óscar estaría gestionando con Enrique y diversos cargos meter a familiares de altos cargos utilizando las plazas cuyo cupo habría renunciado la empresa APM. Concretamente, Óscar manifiesta que si APM no hace uso de su cupo, lo van a utilizar para aprovecharlo para los 'alfiles de temas políticos'".

Ni que decir tiene que esta forma de proceder es del todo irregular, ya que el acceso a la estiba lo regula —o así debería ser— un procedimiento reglado en base a criterios objetivos de selección. Ni se puede aupar a nadie en el proceso ni se pueden vender las plazas.

El procedimiento de contratación de la estiba siempre ha estado bajo sospecha, tanto en el Puerto de Valencia como en el resto de recintos de España, por el palpable carácter hereditario del empleo portuario. Y en el presente auto queda enormemente desacreditado.

Pero la investigación apunta a que las empresas que gestionan las terminales, lejos de ser meras víctimas de la voluntad de los estibadores, participan como ellos en la colocación de trabajadores.

"El día 17/06/2025 a las 20:02h se intercepta una llamada entre José Francisco A. y Óscar Martínez. En ella, José Francisco le comenta que vía un conocido, un tal Giovanni dice que ha entrado por alguien llamado Diego, a lo que Óscar se indigna y reconoce que fue él mismo el que presionó a Elías para llevar a cabo dicha incorporación, ya que le llamó Antolín otra vez", expone el auto.

"A su vez, vuelven a comentar que lo han metido por Ornella Chacón (socialista canaria expresidenta de Puertos del Estado). Hablan de que hay que llamar a Antolín para que le transmita a Giovanni que él ha entrado por el cupo de las empresas", agrega el documento. Antolín Goya, otro de los investigados, es el coordinador general de Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios.

Como informó este periódico, el manejo de las contrataciones por parte de los propios estibadores también está de sobra presente en el auto. Tanto es así que, según la investigación, el mencionado Óscar Martínez filtró los exámenes de acceso en 2024 y colocó a su hija en el proceso de selección pese al positivo de esta última en cocaína.

"Esta investigación ha evidenciado que Óscar ha realizado multitud de servicios a la organización criminal, alterando procesos, realizando falsificaciones documentales y utilizando su influencia para la consecución de los objetivos logísticos de la organización criminal", expone con contundencia el juez instructor en su extenso auto de 1.663 páginas.

3,6 toneladas de 'coca'

Dicho proceso de selección, que tuvo lugar en 2024, es uno de los focos de investigación de la llamada macrocausa 'Spider', una investigación judicial que coordina el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia junto con la Fiscalía Antidroga.

A raíz de las indagaciones iniciadas a finales de abril de 2024, el pasado septiembre tuvo lugar la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.

Una operación que, entre otras cuestiones, fue posible gracias a que ocho agentes se infiltraron en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas.

Dado el volumen de la macrocausa, es probable que acabe dividida en piezas separadas. Una de ellas apunta a ser la relativa a la corrupción en el Puerto a través del Centro de Empleo.