El sector inmobiliario prevé que el coste de la vivienda en Valencia aumente en 2026: "Si no hay oferta no baja el precio"

La vivienda ha cerrado 2025 con nuevos registros de récord. Con la gran mayoría de la provincia en valores máximos, tanto en la compra como en el alquiler, el sector inmobiliario no se muestra optimista y augura que el coste de comprar un inmueble "seguirá creciendo en el año 2026".

Así lo han transmitido durante la presentación del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del cuarto trimestre de 2025 del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (API), donde se han aportado cifras y se ha analizado el contexto actual del mercado.

Los máximos casi llegan a los establecidos en la burbuja inmobiliaria de dos décadas atrás. En la compra de viviendas, el coste medio por metro cuadrado alcanza los 1.649 euros; mientras que en el alquiler llega hasta los 13,6 euros/m2.

Cabe destacar que, según los datos ofrecidos por el sector, el coste de compra en la provincia registra máximos desde el segundo trimestre de 2009, con un incremento trimestral del 3,4% y del 11,9% interanual.

De hecho, en Valencia ciudad, el precio se sitúa en 2.663 euros/m2, un nuevo máximo histórico, con un incremento trimestral del 3% y acumula un aumento interanual del 13,7%. Con el contexto actual como referencia, el sector inmobiliario estima que el precio de la vivienda incremente en 2026.

Y, en cuanto a los alquileres en la capital, según detallan, parecen "tocar techo". Aunque observan que la demanda se desplaza hacia el área metropolitana y, con ella, los precios.

"Cuando un mercado me preocupa es cuando empiezo a ver de forma estable crecimientos de dos dígitos, y eso que he dicho que va a seguir subiendo. ¿Es sostenible? No creo", ha asegurado el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra.

En términos de actividad, la ciudad de Valencia registra un "buen comportamiento en cifras absolutas pero una tendencia peor que la provincia en número de compraventas porque la demanda no es insensible al precio".

"Cuando el precio sube, el comprador tiene que buscar una escapatoria para comprar vivienda y se mueve geográficamente, con lo que tiene mejor comportamiento otro tipo de municipios", ha detallado Fabra.

El experto ha explicado que "se vende mucho, estamos en máximos de 2007 de actividad. Cuando tenemos muchas ventas, el mercado es muy líquido. Crecen las compraventas y, a continuación, el precio de oferta.

En la Comunitat Valenciana se formalizaron 108.608 compraventas de vivienda en el interanual del cuarto trimestre de 2025, un 4,9% más que un año antes, lo que equivale a 19,78 operaciones por cada mil habitantes.

Oferta de vivienda

El informe constata una reducción del stock residencial disponible: en 2022 había cerca de 35.000 anuncios activos de viviendas en venta, en 2025 la cifra se ha desplomado a poco más de 20.000. "Si disponemos cada vez de menos producto, el precio no puede hacer otra cosa, no va a bajar", ha advertido Fabra.

"Tenemos que producir viviendas adquiribles; si la vivienda nueva la haces de 101 m2 no va a ser fácil", ha concretado.

En el mercado del alquiler, la provincia de Valencia también ha cerrado 2025 en máximos, con un precio de oferta de 13,6 euros/m2/mes en diciembre y un aumento interanual del 8,9%.

En la ciudad, alcanza los 15,9 euros/m2/mes, cerca del máximo histórico de 16 euros, tras subir un 3,4% en el trimestre y un 6,4% en el último año, mientras que la renta mensual media baja ligeramente hasta 1.643 euros.

"Mercado de dos caras"

Según el vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, Vicente Díez, "el mercado tiene dos caras".

"Una parte optimista, que es el volumen de operaciones, pero también la cara de la persona que quiere comprar o alquilar. Hay una dificultad elevada porque los alquileres están caros, aunque parece que hayan tocado techo, lo cual es una buena noticia", ha especificado.

"El problema de las compraventas es que hay muy poca oferta, muy poca promoción de obra nueva, y eso dificulta cada vez más el acceso. Ojalá se impulsen más viviendas de obra nueva, asequible a la hora de comprar y a la hora de alquilar, porque es lo que necesita el usuario, el comprador o el inquilino", ha sostenido.

Zona dana

En los municipios afectados por la dana, el vocal de la Junta de Gobierno de APIVA, Lluis Planells ha explicado que "el comportamiento es bastante similar a toda la provincia, porque además la gente que ha sufrido la dana sigue queriendo vivir en su pueblo".

"Además, como está en el extrarradio, es precio más asequible que en Valencia capital. Por lo tanto, la gente no tiene un freno inicial a vivir en estas zonas", ha concluido.