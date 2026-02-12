Pérez Llorca echa cuentas para reducir -o no- la jornada de los funcionarios a 35 horas: pide un informe del coste en cada área

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca quiere saber si es viable o no reducir la jornada laboral de los funcionarios valencianos a 35 horas semanales.

Por ello, la Conselleria de Hacienda que dirige José Antonio Rovira ha pedido al resto de departamentos que integran el ejecutivo autonómico que elaboren un informe del impacto económico que tendría sobre las arcas poner en marcha esta medida.

La iniciativa supondría autorizar a los empleados públicos de la Generalitat a reducir sus jornadas laborales en media hora diaria, pues ahora mismo trabajan 37,5 horas semanalmente.

El Consell, en realidad, ya se comprometió en abril de 2024 con las organizaciones sindicales a estudiar la posibilidad de implementar este plan. Y quedó fijado negro sobre blanco que lo harían en el plazo máximo de dos años: en el periodo 2024-2026.

El margen temporal vence este año, sin que hasta ahora se hubiera hecho nada al respecto. La crisis de la dana, según reconocen fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, paralizó cualquier tipo de política ajena a la catástrofe.

La recuperación del territorio desplazó por completo el programa de gobierno y los compromisos que había adquirido en su momento el Gobierno de Carlos Mazón.

Los defensores de los trabajadores, sin embargo, no querían que esta reivindicación cayera en el olvido, por lo que meses después de la tragedia instaron a la administración a ponerse manos a la obra para avanzar en un sentido u otro.

Ahora, a un año y medio de las elecciones autonómicas y con la reconstrucción del territorio a medio gas -la ejecución del Pla Endavant se sitúa en torno al 51%, según especificó recientemente el vicepresidente tercero Vicente Martínez Mus-, el Consell ha empezado a estudiar si es posible o no reducir la jornada de su plantilla.

Preguntados al respecto, la Conselleria de Hacienda confirma a preguntas de este periódico que se está trabajando en cuantificar el coste que tendría esta medida en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana.

Por el momento, no ofrecen datos de cuánto podría demorarse la elaboración de los citados informes o los meses que tardarán en tener unas conclusiones definitivas sobre el tema, pero sí admiten que será algo costoso.

Lo cierto es que no es lo mismo realizar cálculos sobre funcionarios de la Administración de la Generalitat, con un puesto y una clasificación determinada que realiza un horario fijo cada semana, que hacerlo con personal, por ejemplo, que trabaja en residencias.

En estos casos, huelga apuntar, se realizan turnos, guardias y la casuística de cada trabajador es muy variable, por lo que la estimación que podrán hacer unas consellerias será mucho más ágil que las que puedan realizar otras.

A modo de ejemplo, será menos complejo cuantificar el dinero que costará la reducción de jornada de los funcionarios de la Conselleria de Infraestructuras, que lo que supondrá que hagan lo mismo en Servicios Sociales, donde la rotación de personal, además, es constante y la permanencia en bolsas fluctúa, así como también la antigüedad.

Reducir la jornada a los empleados públicos supondría tener que contratar más personal para cubrir las horas que se 'dejaran de hacer'. Pero este sería un dilema difícil de solventar en áreas como Sanidad teniendo en cuenta que las bolsas están vacías.

En definitiva, no se podría dejar de prestar un servicio de carácter esencial si no existen suplentes para cubrir las vacantes que generasen.

Compromiso del Botánico

Por lo que respecta al ámbito sanitario, cabe recordar que la legislatura pasada el Gobierno del Botánico -conformado por PSPV y Compromís, y liderado por Ximo Puig- firmó antes de las elecciones autonómicas de 2023 el pacto de jornada de 35 horas.

Un acuerdo ya debería aplicar el Ejecutivo entrante, pero que no llegó a entrar en vigor porque no llegó a publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Su implantación, además, era compleja de hacer precisamente por tratarse del ámbito que se trataba.

El Consell de Mazón no llegó a ponerlo en marcha y las protestas sindicales no cesaron. Hasta que un informe de la Abogacía de la Generalitat de noviembre de 2023 señaló que el acuerdo firmado por el Botànic y los sindicatos en Mesa Sectorial de Sanidad era "nulo" porque no había consignación presupuestaria.

El informe fue un balón de oxígeno para el ejecutivo autonómico y el conseller del ramo, Marciano Gómez, aseguró que desde el primer momento tuvo "claro que era un acuerdo a revaluar porque entendía que no era de 35 horas real, sino de reducción de jornadas". Recordó, así, que se estipulaba una reducción paulatina de once jornadas laborales de 2023 a 2025.

En cualquier caso, la exigencia en el ámbito sanitario fue un revulsivo para que otros sectores recuperaran también esta demanda con la que el Gobierno, eso sí, siempre fue cauto y condicionó a la "disponibilidad presupuestaria".

Ahora, Hacienda retoma su compromiso a, al menos, estudiarlo. Coincide, además, con el compromiso del Gobierno central de hacerlo para los funcionarios de la Administración General del Estado entre los meses de febrero y marzo.