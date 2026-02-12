El centro comercial Bonaire estudia una ampliación de 10.000 m2 para "expandir la oferta comercial y de ocio"

La propiedad del Centro Comercial Bonaire, arrasado por la dana el pasado 29 de octubre de 2024 y reabierto hace un año, Castellana Properties, está analizando "un potencial" proyecto de ampliación de alrededor de 10.000 m2.

Un proyecto con el que buscan expandir la oferta comercial y de ocio y reforzar el complejo como "lugar de encuentro para la ciudadanía valenciana".

Así lo ha asegurado la empresa, que celebra esta semana el primer aniversario de la reapertura del centro comercial tras la dana el pasado 13 de febrero de 2025.

Castellana Properties, compañía especializada en la adquisición y gestión activa de centros y parques comerciales en España y Portugal, adquirió el centro el 13 de marzo de 2025, apenas un mes después de su reapertura, por 305 millones de euros, han detallado en un comunicado.

Desde entonces, la compañía ha impulsado una estrategia de "gestión activa orientada a la dinamización comercial, la mejora de la experiencia del visitante y el fortalecimiento del posicionamiento de Bonaire en el área metropolitana de Valencia", subrayan.

En el periodo comprendido entre febrero de 2025 y enero de 2026, las ventas del centro situado en Aldaia han crecido un 3%, "consolidando su recuperación y reafirmando su papel como uno de los principales motores económicos de la zona de Aldaia y su entorno".

En este tiempo, Bonaire ha reforzado su mix comercial con la apertura de 15 nuevas marcas, que han supuesto la creación de más de 150 puestos de trabajo directos.

En total, el centro comercial da empleo actualmente a cerca de 2.300 personas y alcanza una tasa de ocupación del 98,5%, "reflejo de la confianza de los operadores en el proyecto", remarcan.

La evolución de las afluencias ha sido igualmente "positiva, con un crecimiento sostenido mes a mes". Solo entre diciembre y enero, Bonaire ha acumulado más de 2 millones de visitas, "confirmando la recuperación del flujo de clientes".

Durante este primer año, también se ha completado la reapertura del parking subterráneo, mejorando la accesibilidad y la comodidad para los visitantes, que ha ido acompañada de la mejora de las infraestructuras de acceso al centro comercial.

Con el centro ya operativo y en constante mejora, el objetivo para este ejercicio es alcanzar los niveles de actividad previos a la dana, con el complejo funcionando al 100% de su capacidad.

El coordinador del portfolio de Castellana Properties en España, Javier Hernández, ha puesto en valor el primer año de la empresa al frente de la propiedad del centro comercial.

"Este primer año ha sido clave para la puesta en marcha y la consolidación de Bonaire. Los resultados avalan nuestra estrategia y apoyan nuestros esfuerzos para que Bonaire sea motor económico para toda su área de influencia y para Valencia", ha aseverado.

"Bonaire se encuentra mejor que nunca y reafirma su papel como motor económico y social para Aldaia y los municipios colindantes, afrontando el futuro con una estrategia centrada en la creación de valor, la atracción de nuevas marcas y la mejora continua de la experiencia del visitante", asegura Hernández.