El solar de Mestalla tendrá un "edificio icónico" de 29 plantas y 107 metros de altura: será el cuarto más alto de Valencia

El solar de Mestalla tendrá uno de los edificios más altos de Valencia, de 29 plantas y 107,7 metros de altura. Así consta en el estudio volumétrico encargado por el Valencia CF a Tes Ingenieros, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Se convertirá en el cuarto más alto de la ciudad.

El documento forma parte de la modificación del plan de actuación territorial estratégica (ATE) para el traslado del estadio del club de la Avenida Aragón a la de Corts Valencianes. Se trata de un texto refundido adaptado al acuerdo plenario de julio de 2024 en el que se validó la nueva ATE.

Pese a que "las alturas máximas permitidas para las edificaciones en la fase 2 se mantienen conforme al vigente Plan ATE, limitándose a un máximo de 22 plantas sobre rasante", según expone en primer lugar el documento, se ha establecido una singular excepción.

"No obstante, queda excluido de esta limitación el edificio icónico que, por su carácter especial, quedará limitado a un máximo de 29 plantas", reza el documento.

El texto precisa que "el número máximo de alturas se incrementará desde las 22 hasta las 29 plantas, para la edificación icónica de uso mixto terciario-residencial". "Esto supone que la altura máxima de cornisa pasará de los 86 metros (correspondientes a la parcela terciaria TER-M) hasta los 107,7 (correspondientes a la edificación icónica de uso mixto terciario-residencial)", agrega.

Se trata de un cambio sustancial. Tanto que buena parte del estudio volumétrico encargado por el Valencia CF se dedica a analizar el impacto visual de este edificio desde multitud de puntos de la ciudad, en contraposición a la propuesta inicial.

Volumetría inicial y la actual con el edificio icónico. EE

El edificio más alto de Valencia apenas tiene diez metros más. Se trata del Hotel Melià (antes Hilton), que tiene 29 plantas y 117 metros de altura. Frente a él se encuentra la Torre Ikon, de 30 plantas y 114 metros. Ambos están en la Avenida Corts Valencianes.

La Torre de Francia, por su parte, cuenta con 35 plantas y 115 metros de altura. Solo los tres mencionados serán más altos que el nuevo "edificio icónico" de la Avenida Aragón, que será más alto que otros como la finca de Aqua Multiespacio (95 metros), las Llaves de Oro y Torres de Ademuz (90) o la Finca de Hierro (85).

En contraposición, en una vía perpendicular a la Avenida de Aragón se reduce la altura de los edificios. "Se plantea que las edificaciones con fachada a la calle Joan Reglá queden limitadas a un máximo de 16 plantas de altura, dentro de los primeros 15 metros medidos desde la alineación exterior a dicho vial, con la finalidad de mejorar la integración con el entorno", explica el estudio.

Tiendas en superficie

No es el único cambio que trae la renovación de la ATE. El centro comercial bajo rasante ideado para el mismo solar, que fue una solución para conceder una mayor edificabilidad al Valencia CF y revalorizar su parcela, no se materializará.

Los aspirantes al suelo, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, prevén todas las tiendas en superficie. Así lo contemplan gracias a una modificación introducida en la modificación de la Actuación Territorial Estratégica.

"Eliminación de la edificabilidad terciaria bajo rasante (calificación TER-MS) prevista en la zona A 'Antiguo Mestalla' y su traslado sobre rasante, sin que se modifique el aprovechamiento objetivo total, aplicando a tal efecto los coeficientes de homogeneización previstos en la actual ficha de gestión del Plan ATE".

Así consta en la propuesta definitiva aprobada por el pleno municipal de Valencia en julio de 2024, y así lo están proyectando los interesados en la compra de las parcelas.

Según explican fuentes conocedoras de este cambio urbanístico, fue el propio Valencia CF quien lo solicitó tras caducar la ATE con el objetivo de modernizar el proyecto y evitar la propuesta anacrónica de desarrollar un enclave comercial bajo rasante.

Esta última solución, sin embargo, era la única posible hasta 2024, porque así lo fijaba la ATE. Tanto es así que el proyecto urbanístico cooperativo de ADU Mediterráneo, impulsado sin éxito en 2019, contemplaba todavía tiendas en semisótanos.

Los render de aquel proyecto, como el que acompaña estas líneas, preveían el acceso con escaleras mecánicas desde la calle, como si se tratara de una boca de metro.

Figuración del proyecto de ADU para de Mestalla, con acceso al área comercial subterránea desde la calle. EE

La subasta de la gran parcela de Mestalla, encargada a CBRE, se encuentra en una fase muy incipiente sobre la que tanto la consultora como el club rehúsan ofrecer detalles.

La documentación, sin embargo, está sobre la mesa de todos los grandes promotores valencianos, cuya conclusión es unánime: ninguno tiene músculo suficiente para hacer frente solo a un proyecto tan grande, en el que solo la compra de los terrenos tendrá como mínimo un coste de 150 millones de euros.

El proyecto, según las fuentes consultadas por este periódico, está abocado a la colaboración entre compañías y a la participación de grandes fondos de inversión internacionales.

Varios de ellos ya analizan la documentación y dan por hecho que presentarán una propuesta. Se trata de un proyecto inusual en Europa, al tratarse de una gran bolsa de suelo en una zona consolidada de una ciudad con un gran atractivo para la inversión.

Cien mil metros

Cuenta con una edificabilidad de casi 100.000 metros cuadrados, y el Valencia CF espera rebasar la mencionada cifra de 150 millones de euros. Esta es la cantidad en la que fue tasado el suelo de Mestalla de la Avenida Aragón a finales de 2025.

No obstante, según precisan a EL ESPAÑOL fuentes del sector inmobiliario, el mencionado importe es solo el mínimo que contemplan ingresar tanto el club como CBRE.

Gesvalt Sociedad de Tasación SA valoró el inmueble en 148,94 millones en una tasación que se encargó en realidad para aportar la parcela como garantía de cobro de los préstamos suscritos por el Valencia CF a través de Goldman Sachs, tal y como reveló Tribuna Deportiva.

La cifra sorprendió en el sector porque la última oferta conocida por el suelo, la de ADU Mediterráneo, fue de 140 millones de euros en 2019, cuando el mercado estaba mucho menos tensionado que ahora.

La parcela cuenta exactamente con una superficie edificable de 97.225 metros cuadrados, según las cifras detalladas entonces por ADU. Del total, 55.769 pueden ser destinados a vivienda -entonces fueron proyectadas cinco grandes torres, y otros 41.456 a los apartados terciario y comercial.