Abre en un conocido centro comercial de Valencia una nueva tienda de Decathlon: "Buscamos a 12 trabajadores"

Llega a uno de los centros comerciales más concurridos y populares de Valencia la nueva tienda de Decathlon en su estrategia de expansión en la capital del Turia tras la apertura el pasado mes de septiembre de un establecimiento en El Saler.

La marca deportiva tiene previsto abrir las puertas de su nueva tienda en el Centro Comercial Arena, junto al Estadio Ciutat de Valencia, el próximo mes de marzo, por lo que ha iniciado una campaña de contratación.

En total, Decathlon prevé incorporar 12 vendedores y vendedoras deportistas que se incorporarán al equipo del nuevo establecimiento.

En concreto, la compañía busca colaboradores apasionados por el deporte, con orientación a la venta asesorada, capaces de ofrecer un servicio cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente y contribuir a mejorar la experiencia, tanto en el comercio físico como en el digital.

Así, las personas seleccionadas formarán parte de un entorno de trabajo dinámico en el que podrán asumir responsabilidades desde el primer día, participar en la toma de decisiones y desarrollar su carrera profesional en la compañía.

Decathlon apuesta por la formación continua y la promoción interna como pilares clave de su modelo de gestión de personas, impulsando el desarrollo de las habilidades de cada colaborador.

De esta forma, ha especificado la compañía en un comunicado, se favorece que cada uno construya su propio recorrido profesional dentro de la organización.

"Abrir una nueva tienda es mucho más que levantar una persiana: es escribir una historia desde cero", asegura Alba Moreno, directora de Decathlon Arena.

"Para esta nueva apertura en Valencia buscamos a 12 personas que vivan el deporte con pasión, que disfruten trabajando en equipo y que quieran crecer con nosotros desde el primer día. Personas con energía, ilusión y ganas de dejar huella, contribuyendo a inspirar a los valencianos a través del deporte", explica.

Por último, la compañía detalla que las personas interesadas en formar parte de este nuevo proyecto pueden consultar las vacantes disponibles y enviar su candidatura a través del portal de empleo de Decathlon.