Consum sube el salario un 2,9% a toda su plantilla, más de 23.000 trabajadores: se implementará desde febrero

La cadena valenciana de supermercados, Consum, subirá el salario un 2,9% a toda su plantilla gracias a una inversión de más de 22 millones de euros.

Según ha aprobado la Cooperativa, la medida comenzará a aplicarse a partir de la nómina del mes de febrero y afectará al 100% de los trabajadores, en total, más de 23.000 personas.

Además, y como medida de solidaridad retributiva, la Cooperativa ha decidido aplicar un incremento adicional al personal operativo.

Con este aumento complementario, la subida salarial supondrá un incremento del 3,44% y supone un aumento mínimo por socio trabajador de 643 euros brutos al año, situándose el salario mínimo de acceso a la cooperativa del personal socio en 19.318 euros brutos anuales.

Una mejora que se aplica a toda la plantilla y con la que la Cooperativa acumula un incremento salarial del 20% en los últimos cuatro años.

En 2022 la Cooperativa aplicó una subida de un 9%, la más significativa de los últimos 20 años, y en 2023 y 2024, un incremento de un 3,6% en ambos casos. Los socios trabajadores son propietarios de la Cooperativa, por lo que se implican en la gestión y se reparten los beneficios.

Por ello, además del salario, perciben anualmente el retorno cooperativo que les corresponde de los resultados, además de los intereses por sus aportaciones obligatorias al capital social.

En 2025 se repartieron 125 millones de euros, de los que 65,3 millones corresponden al reparto de resultados cooperativos entre los socios trabajadores y 59,7 millones, a primas por objetivos.

Empleo en Consum

Tal y como ha detallado la Cooperativa a través de un comunicado, Consum ha generado cerca de 1.300 empleos en el último año, el doble que el año anterior, hasta alcanzar una plantilla de más de 23.000 personas.

De hecho, en los últimos 10 años la Cooperativa ha duplicado su plantilla creando cerca de 10.000 puestos de trabajo "estable y de calidad" en las comunidades autónomas en las que está presente.

Del total de la plantilla de trabajadores, más del 72% son mujeres y el 28% son hombres. Por comunidades, la Comunitat Valenciana es la región que acapara un mayor porcentaje con el 63% de la plantilla.

Le sigue Cataluña, con cerca del 21% del total de trabajadores; Región de Murcia, que supone el 9%; Castilla-La Mancha, con el 4% del total de empleo; y Andalucía, que aporta también el 4% de las personas contratadas.