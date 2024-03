Cumbre en Inglaterra sobre el futuro de Almussafes: el presidente de Ford se reúne con los trabajadores

Ford Motor Company ha puesto al fin fecha para la esperada reunión entre el presidente de la multinacional, Jim Farley, y los representantes de los trabajadores de Ford Europa.

Los sindicatos solicitaban desde hace meses el encuentro para abordar el retraso en la transición de la marca hacia la producción de vehículos eléctricos, y la misma se producirá finalmente este miércoles 27 de marzo a las 11.30 horas en la sede de Ford en Dunton, Inglaterra.

A la misma acudirán el presidente y el vicepresidente del comité de empresa europeo. Por parte de los empleados de Almussafes estará Carlos Faubel, presidente del comité de empresa de Ford España.

[Ford Almussafes ensalza los híbridos que pide fabricar su plantilla: "Son el paso hacia la conducción eléctrica"]

Sobre la mesa estarán el retraso en el lanzamiento del Ford Explorer en Colonia (Alemania), el incierto futuro de la planta de Saarlouis (Alemania), y el retraso en la llegada de los vehículos 100% eléctricos que prometió en 2022 para la factoría de Amlussafes (España).

Sobre este último asunto, UGT, el sindicato mayoritario de Almussafes, espera que la compañía haga suya su propuesta de fabricar coches híbridos mientras se confirma la llegada de los eléctricos. El pasado lunes 11 de marzo la multinacional dio un paso en esta dirección al ensalzar este tipo de vehículos.

"Son el paso hacia la conducción totalmente eléctrica", manifestó la firma. Se pronunció en estos términos en el comunicado emitido por la visita del presidente valenciano Carlos Mazón, que acudió a Almussafes para conocer las primeras unidades ensambladas del rediseñado Ford Kuga.

"El nuevo Kuga supone otro hito en el camino de Ford hacia una cartera de vehículos de pasajeros y comerciales en Europa totalmente eléctrica para 2035", manifestó la empresa al respecto.

"Gama integral"

"Una gama integral de sistemas de propulsión que incluye opciones mejoradas de híbridos enchufables (PHEV) e híbridos autorrecargables (FHEV) son el paso hacia la conducción totalmente eléctrica", agregó.

"Permite a los clientes experimentar la elegancia, la comodidad y la reducción de emisiones que los motores electrificados pueden ofrecer", insistió al respecto. Preguntadas por EL ESPAÑOL, fuentes de la compañía manifestaron que no tienen nueva información que ofrecer sobre la estrategia productiva de Almussafes.

No obstante, recordaron que la compañía, a nivel global, ya ha trasladado que "Ford se está adaptando a la velocidad de electrificación de los clientes". As decir: que no va a lanzarse a producir coches eléctricos si no tiene las garantías de que se vayan a vender. Está por ver si el próximo miércoles se confirma esta apuesta.