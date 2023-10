El Gobierno valenciano afirma que "si hay que recortar será en gasto superfluo y duplicidades"

El Gobierno valenciano ha asegurado que si "hay que recortar será, como se ha hecho ya, en gasto superfluo, en duplicidades y gasto político, cosas prescindibles que no afectan al bienestar de la ciudadanía".

Así se ha pronunciado la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, quien ha afirmado que el Ejecutivo valenciano está trabajando para presentar los presupuestos para 2024 "en tiempo reglamentario".

Al respecto, ha dejado la puerta abierta a ajustes, pero ha rechazado que estos vayan a afectar a los "servicios fundamentales", como educación, sanidad o dependencia. "Los recursos son los que son", ha asegurado.

[Mazón irá a los tribunales si Sánchez liga la financiación autonómica a una "armonización fiscal"]

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la consellera de Hacienda ha avanzado que los presupuestos serán "rigurosos" y para ello, hay que priorizar en el gasto. Al respecto, ha defendido que entre estas prioridades estarán los servicios fundamentales.

Si la cifra será similar a la de las últimas cuentas aprobadas por el anterior Gobierno, presidido por Ximo Puig, no ha querido pronunciarse. "De cifras prefiero no hablar. Son un número, que por muy alto que sea no quiere decir que sea lo que la gente necesita, ni que se ejecute de forma eficiente", ha señalado.

El último presupuesto del Consell compuesto por el PSOE, Compromís y Podemos alcanzó los 28.438 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 1,7% respecto al año anterior.

Sobre la decisión del Gobierno central de elevar al 0,1% el déficit permitido para las Comunidades Autónomas, Merino ha afirmado que no tiene "ninguna constancia oficial" ni de esa flexibilización ni de "otros aspectos que afectan a la elaboración del presupuesto".

Ruth Merino en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell este martes EFE/Ana Escobar

Ese dato del déficit, según ha explicado, se traduciría en unos 130 millones, una cantidad que Merino ha considerado "un bien menor" en comparación con las necesidades de financiación que tiene la Comunitat Valenciana.

Además, la responsable de Hacienda del Gobierno de Carlos Mazón ha criticado la falta de información por parte del Ejecutivo central para elaborar los presupuestos del próximo ejercicio.

"No tenemos los anticipos a cuenta, ni la liquidación de 2022 ni tampoco otra serie de datos, como el techo de gasto, que debería facilitar el Gobierno de España", ha reprobado, y ha agregado que sin esa información elaboran las cuentas de 2024 "a tientas", guiándose por los "indicadores" y por el "sentido común".

"Venganza al PP"

Respecto a una armonización fiscal ligada al nuevo sistema de financiación, la portavoz del Ejecutivo valenciano ha afirmado que si ven que puede atentar contra leyes orgánicas o contra artículos fundamentales de la Constitución, se plantearán qué hacer para mantener la autonomía fiscal.

La portavoz, en una entrevista concedida a El Español, afirmó que recurrirán y denunciarán "donde haga falta".

La Generalitat Valenciana considera un "chantaje inconstitucional" y "un atentado contra el autogobierno" que el Gobierno de España quiera condicionar la reforma del sistema de financiación a la implantación de una armonización fiscal.

"Parece una venganza a todas las comunidades gobernadas por el PP en las que se están bajando impuestos", ha criticado, y ha defendido que la competencia fiscal entre autonomías es "sana".

Por otra parte, sobre si los miembros del Consell se aplicarán la actualización salarial del 0,5% aprobada para todos los empleados públicos, ha dicho que no lo descarta ni lo confirma. Según ha subrayado, no lo han valorado todavía.

Sigue los temas que te interesan