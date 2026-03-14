Estas son las normas de la Ofrenda de Fallas 2026: filas de mínimo cinco falleros y sanciones por "cantar o bailar"

Junta Central Fallera ha remitido las principales normas de la Ofrenda de 2026, en la que deberán haber filas de cinco personas "como mínimo" y se impondrán sanciones por no vestir la "indumentaria tradicional" o por desfilar más personas de las registradas en el censo.

Este es el acto que se desarrollará los próximos días 17 y 18 de marzo, en el que los falleros de las comisiones de Valencia y de localidades del área metropolitana integradas en la Junta Central Fallera (JCF) ofrecerán sus flores a la Virgen de los Desamparados.

La normativa se mantiene respecto al año anterior y tiene por objeto establecer las "reglas comunes" que deberán ser respetadas "por la totalidad de comisiones de falla".

Según se recoge en las instrucciones, consultadas por Europa Press, su cumplimiento tiene como objetivo "la armonía en el desfile de todas aquellas personas que participen".

Así, la JCF establece que únicamente se podrá desfilar "en los horarios y recorridos oficiales establecidos y aprobados tanto por el pleno como por la asamblea de presidentes" falleros, además de que deberá respetarse "con total puntualidad" los horarios de salida.

Las comisiones tienen que desfilar en filas de cinco falleras o falleros "como mínimo" y, en el caso de que el número de integrantes de una comisión no sea múltiplo de cinco, se formarán "tantas filas de cinco componentes como sea posible".

En cualquier caso, según se añade, estas filas inferiores a cinco componentes deberán ir situadas "al final de la comisión", en ningún caso "intercaladas en otros lugares del desfile alterando la distribución general establecida".

Por su parte, la distancia entre las filas será de "aproximadamente tres metros, incluidos el estandarte de la comisión, la Senyera y las canastillas de flores que sean portadas".

Además, se remarca que solo "se admitirá la excepción en la distancia que guardarán las falleras mayores de la comisión respecto del resto de componentes, que podrá ser aproximadamente de cinco metros".

La JCF también recuerda la prohibición de "realizar pasillos de recibimiento por los componentes de la comisión a las falleras mayores a su llegada a la plaza de la Virgen, en la misma plaza de la Virgen o en las salidas establecidas del recorrido oficial", puesto que supone "una paralización del desfile".

Indumentaria "tradicional"

Respecto a la indumentaria, en el punto octavo se indica que todos los falleros y falleras que participen en la Ofrenda "deberán vestir la indumentaria tradicional valenciana aprobada y contemplada en el artículo 64 y 65 del vigente reglamento fallero".

Por otro lado, las normas también establecen que las comisiones falleras "no podrán invitar a título particular para participar en la Ofrenda a cualquier otra comisión de falla o colectivo festero no perteneciente al censo de JCF".

Sanciones

En el apartado de infracciones, la normativa de la JCF prevé sanciones ante incumplimientos por parte de las comisiones en el número de componentes por fila o la distancia de separación marcada para las filas.

Concretamente, en el hecho de "desfilar más personas de las que existan en el censo oficial registrado en JCF" y de "invitar a participar a otras fallas o entidades festeras no censadas".

También prohíbe "realizar acciones de cantar, bailar, hacer palmas o actitudes similares durante el recorrido oficial" y "no vestir la indumentaria tradicional contemplada en el reglamento fallero o prendas no admitidas como ropa de particular, blusón y similares".

Las sanciones oscilarán "entre el apercibimiento por escrito" para las leves "hasta la prohibición de desfilar en el ejercicio fallero siguiente para las más graves".

Para determinar la gravedad, se tendrá en cuenta "la repercusión en el desarrollo del desfile, la reiteración y reincidencia de las acciones sancionables, así como las actitudes de desprecio o incumplimiento de las normas".

Finalmente, la normativa recoge que la organización de la ofrenda "garantizará la participación de todas las personas atendiendo a criterios de igualdad y accesibilidad".