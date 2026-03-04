'La leyenda del Titanic' llega a Valencia tras pasar por Madrid y Londres, con más de 2.000 m2 a través del metaverso

Bombas Gens Centre d’Arts Digitals abre las puertas de La leyenda del Titanic. La exposición definitiva, la mayor muestra itinerante dedicada al mítico transatlántico.

Tras triunfar en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, donde ha superado los 800.000 visitantes desde su estreno mundial en 2024, la exposición desembarca en Valencia en su versión más amplia hasta la fecha, con más de 2.000 m2 de recorrido, y más de 20.000 reservas y entradas vendidas de forma anticipada.

Concebida, guionizada y producida por Madrid Artes Digitales (MAD), la exposición combina investigación histórica y tecnología de vanguardia para reconstruir el viaje que cambió la historia de la navegación.

Fue, de hecho, una de las experiencias inmersivas más reconocidas a nivel internacional en 2025, con tres Telly Awards y un Golden Eventex Award.

El recorrido integra recreaciones escenográficas, instalaciones interactivas, proyecciones inmersivas 360º, Realidad Virtual (VR) y un metaverso que permite recorrer el interior del barco.

A ello se suma una selección de cerca de cuarenta piezas originales vinculadas a la compañía White Star Line y al RMS Olympic (el barco gemelo del Titanic), junto a atrezzo utilizado en la película Titanic de James Cameron.

"Es la exposición definitiva por la combinación de rigor histórico, tecnología y narrativa emocional", afirma Artur Duart, representante de Layers of Reality.

"Integra todas las tecnologías inmersivas en una única experiencia, algo que ninguna otra propuesta dedicada al Titanic había logrado hasta ahora", añade.

Metaverso valenciano

La versión valenciana de la muestra cuenta con once espacios diferenciados y un despliegue escenográfico reforzado, convirtiéndose en la exposición más grande y con más salas celebrada hasta la fecha en el centro cultural de Marxalenes.

"El montaje se ha realizado en tiempo récord gracias al trabajo coordinado de más de 80 profesionales valencianos", asegura Mónica Pérez Blanquer, directora de Bombas Gens Centre d’Arts Digitals.

Además, el metaverso ha sido doblado al valenciano con voces reconocidas como las de los actores y actrices Nelo Gómez, Iolanda Muñoz, Pilar Martínez, Daniel González, María Andrés y Paco Alegre.

El entorno industrial de Bombas Gens permite que la experiencia comience ya en la taquilla, transformada en el muelle de embarque que transporta directamente a 1912.

'La leyenda del Titanic' llega a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals, en Valencia. Patricia Vargas

Una vez a bordo, el visitante puede recorrer los espacios del Titanic y descubrir los contrastes sociales y las historias personales de sus pasajeros.

También se pueden admirar piezas de la colección privada de Juan Cruz Ercoreca, uno de los mayores especialistas internacionales en el RMS Titanic, entre las que destacan objetos históricos originales de la White Star Line -papelería, porcelana o menús de los barcos-, así como atrezzo de la película de James Cameron y pertenencias de los supervivientes.

El núcleo de la muestra es la gran sala inmersiva, donde una pieza audiovisual de casi 30 minutos envuelve completamente al público con la historia del RMS Titanic: desde su construcción en los astilleros hasta la travesía y la noche del hundimiento.

La proyección en paredes y suelo se acompaña de una banda sonora original compuesta por René Merkelbach e interpretada por la Budapest Symphonic Art Orchestra.

La narrativa se articula a través de la historia ficticia de la familia Callahan -Arthur y su hija Elizabeth- como hilo conductor para comprender el sueño migratorio y la dimensión humana del viaje.

Estos dos personajes sirven de guía en un recorrido por espacios emblemáticos como la gran escalera o el salón del Titanic, recreados de manera que permiten revivir en primera persona el momento del hundimiento.

'La leyenda del Titanic' llega a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals, en Valencia. Patricia Vargas

La exposición incorpora también una pieza de realidad virtual que rinde tributo a los músicos del Titanic, que interpretaron su repertorio hasta el final.

Un "concierto-homenaje" conmovedor que recupera uno de los relatos más recordados del naufragio. También muestra una réplica a escala de uno de los botes salvavidas y del iceberg que desencadenó la tragedia.

Para su desembarco en Valencia se ha concebido un espacio familiar interactivo con juegos didácticos y un área Sketch & Post donde se colorean dibujos que se digitalizan e integran en el universo visual de la exposición.

En otro de los espacios, es posible convertirse en pasajero o tripulante del Titanic y recrear el icónico plano en la proa del barco como los dos protagonistas de la película.

La experiencia culmina con un metaverso que permite recorrer reconstrucciones realistas de distintas áreas del barco.

El viaje comienza con el Titanic en el fondo del océano y "rebobina" para devolverlo a la vida, permitiendo caminar por espacios emblemáticos como la cubierta principal, el Café Parisien, la Gran Escalera, la sala de máquinas y los camarotes de primera y tercera clase.

A "velocidad de crucero"

El proyecto expositivo de La leyenda del Titanic ha requerido dos años de trabajo y la participación de más de 150 profesionales de todo el mundo, entre animadores, ingenieros, historiadores, músicos y expertos.

El contenido ha sido comisariado por Fernando José García Echegoyen, Capitán de la Marina Mercante y una de las mayores autoridades internacionales en el Titanic, con más de 45 años de investigación sobre el tema.

Nacho Ares, historiador y divulgador en medios de comunicación, que ha sido comisario de otras exposiciones como Tutankamon o Los últimos días de Pompeya, es el director de guión y