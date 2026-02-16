La gran novedad de la 'Cridà' de las Fallas 2026: el espectáculo pirotécnico se disparará desde el puente de Serranos

Las Torres de Serranos se convierten esta semana en el epicentro de la fiesta de las Fallas. Con la celebración de la Cridà, la ciudad de Valencia da la bienvenida al mes más esperado por los falleros.

Se trata de un acto que cada año se celebra en el último domingo de febrero, y que sirve como pregón de las Fallas. La emoción se mantiene intacta con el paso de los años, pero igualmente el Ayuntamiento busca cada año innovar para mantener el factor sorpresa.

Así, para la Cridà de 2026, la gran novedad del acto tiene mucho que ver con la faceta pirotécnica: el espectáculo se disparará desde el puente de Serranos. Y lo hará una mujer.

Pero que nadie se alarme. Los fuegos artificiales no se dispararán desde el propio puente, sino desde el Jardín del Turia, a ambos laterales. Así, los asistentes podrán ocupar, como cada año, el puente de Serranos.

Para la Cridà de este año, el Ayuntamiento ha presentado este lunes en las propias Torres de Serranos el espectáculo [fók].

A esta presentación ha acudido el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, acompañado por la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades.

"El espectáculo que buscará emocionar al mundo con una experiencia en directo única y con un elenco valenciano y creado ad hoc para la ocasión", ha subrayado Ballester.

Un show que sirve como preludio al momento más importante de la noche, el discurso de las falleras mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, después de haber recibido las llaves de la ciudad de manos de la alcaldesa, María José Catalá.

Entre los nombres destacados que participarán en [fók] se encuentran los de artistas valencianos muy conocidos. Al mando de las coreografías estará Álvaro Cuenca, que ya dirigió la puesta en escena del espectáculo del Roig Arena.

A su lado, la voz de la cantante valenciana Lorena Calero volverá a invadir este escenario tras hacerlo ya el año pasado con su versión del ‘Xiqueta meua’. Además, Lorena estará acompañada de una coral de 4 voces mixtas adultas de la escuela Enclave.

Junto a ellos, el maestro Kike Soriano es el encargado de la composición y los arreglos. "Todo lo que sonará en la Cridà 2026 lleva sello valenciano, y eso le suma un valor añadido a nivel identitario porque hay una gran repercusión de la

Crida a nivel nacional e internacional", ha detallado Ballester.

A este espectáculo también se añade el diseñador Betto García, fallero de toda la vida y uno de los creativos valencianos más mediáticos y polifacéticos.

Además, por primera vez una mujer disparará la Cridà de las Fallas. Será María José Lora, perteneciente a una gran saga de pirotécnicos. Con ella se perpetúan 5 generaciones de pirotécnicos y con Diego, su hijo, se garantiza la continuidad y la innovación en la tradición familiar con Caballer FX Global Foc.

Como novedad, lo hará "desde un punto inimaginable" hasta la fecha: el puente de Serranos. "Una configuración nueva, una experiencia prácticamente inmersiva para quienes lo vivan desde dentro y una imagen única y nueva que se regalará a Valencia y al mundo entero", ha adelantado el concejal.

Además, la Banda Sinfónica Municipal amenizará los minutos previos al inicio del espectáculo y, por supuesto, interpretarán en directo los himnos oficiales para finalizar protocolariamente el acto.