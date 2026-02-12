Mahou rinde homenaje a las Fallas junto al diseñador Eduardo Cervera: "Contribuye a revitalizar y proyectar el oficio"

Las Fallas comienzan mucho antes de que la pólvora y el fuego llenen las calles. Empiezan en los tejidos y bordados con los que la ciudad se prepara para vivir su fiesta.

Así, Mahou Cinco Estrellas rinde homenaje a una de las mayores fiestas nacionales y lanza una edición especial inspirada en la indumentaria valenciana.

Esta propuesta traslada ese universo textil a la etiqueta de la edición especial. Para ello, la marca ha colaborado con el diseñador Eduardo Cervera, cuya trayectoria ha contribuido a revitalizar y proyectar este oficio desde una mirada actual, sin perder el vínculo con su esencia.

Su trabajo parte del estudio de motivos florales y códigos propios de este lenguaje, que reinterpreta desde una mirada contemporánea aplicada al diseño.

Desde ese enfoque, Cervera crea nuevos elementos y combinaciones únicas, dando forma a un imaginario propio.

El resultado es un diseño único que convierte el mundo fallero en protagonista de esta edición especial de Mahou Cinco Estrellas, que celebra la ambición de hacer cosas a lo grande.

La edición especial adapta uno de los dibujos textiles del prestigioso diseñador a la etiqueta, manteniendo los colores rojos intensos y dorados.

En palabras del creador: "En este proyecto he querido trasladar al diseño de la etiqueta la riqueza del tejido, su textura y su simbolismo, llevándolo a un soporte cotidiano desde el respeto al oficio y a su origen".

Esta edición especial ya está disponible en Valencia en hostelería, canal de alimentación y en la Tienda Mahou San Miguel, llevando el espíritu de las Fallas directamente a quienes viven la ciudad y su fiesta desde dentro.

La iniciativa forma parte de una promoción activa desde el 16 de febrero, que incluye distintas acciones vinculadas a las Fallas y el adelanto de una colección cápsula inspirada en el universo textil fallero, que podrá conseguirse mediante sorteo.

La promoción incluye, además, entradas dobles para disfrutar de la Mascletà desde el balcón de Atenea Sky y 2.000 accesos dobles para visitar las Fallas de la Sección Especial patrocinadas por la marca.

Con esta edición, Mahou refuerza su vínculo con Valencia a través de un diseño que conecta la estética fallera con la cultura cervecera, sumándose a la celebración desde uno de sus gestos más significativos: el momento en que la fiesta empieza a sentirse sobre la piel.