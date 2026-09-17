Víctimas de la dana consideran que hubo "tardanza" en el envío del Es-Alert de este miércoles: "No queremos otro 29-O"

La Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de Valencia ha criticado "la tardanza con la que este miércoles se activó el sistema ES-Alert para informar a la población ante el episodio de lluvias torrenciales que afectó a Valencia y a numerosos municipios de su área metropolitana".

Así lo han transmitido en un comunicado en el que han criticado que se produjeron inundaciones, rescates, vehículos atrapados, cortes de carreteras, interrupciones de Metrovalencia y el cierre del aeropuerto mientras que muchas personas regresaban a sus hogares desde el trabajo.

"El ES-Alert de la Generalitat fue enviado a las 22:08 horas, cuando la situación ya había generado numerosas incidencias y muchas personas se encontraban expuestas al riesgo en carreteras y polígonos industriales", lamentan los damnificados.

"Para nosotros, y especialmente para quienes vivimos y sufrimos la dana del 29 de octubre de 2024, lo ocurrido ayer no fue simplemente otro episodio de lluvias intensas. Volvimos a vivir miedo, angustia e incertidumbre", aseguran después de que, como consecuencia de las precipitaciones se produjera un aumento de caudal del barranco del Poyo o destrozos en la localidad de Torrent .

"Muchas personas de los municipios más afectados volvieron a encontrarse con calles y casas inundadas, vehículos atrapados y dificultades para regresar a sus hogares. Situaciones que inevitablemente hicieron recordar lo ocurrido aquel 29 de octubre", exponen.

"Nos resulta especialmente grave --continúan-- que, casi dos años después de aquella catástrofe, la población vuelva a recibir una alerta cuando la emergencia ya se está desarrollando y no con la antelación necesaria para poder evitar los desplazamientos y ponerse a salvo", recalcan.

La entidad incide en que ayer existía un aviso naranja por lluvias intensas y se activaron alertas hidrológicas ante el riesgo de crecidas en los barrancos del Poyo-Saleta y en el río Magro. Sin embargo, "el aviso masivo a la población no llegó hasta las 22:08 horas".

Por ello, desde la asociación cuestionan los criterios y el momento en que se decidió activar el ES-Alert y exigen explicaciones sobre por qué no se produjo una comunicación de emergencia con mayor antelación, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes de inundaciones de nuestra zona y la experiencia del 29 de octubre de 2024".

"Después de lo ocurrido aquel día, nos resulta difícil entender que la población vuelva a encontrarse en carreteras y zonas potencialmente inundables cuando recibe el aviso de emergencia. No queremos volver a escuchar, una vez pasada la emergencia, que los protocolos se cumplieron. Queremos saber si esos protocolos están realmente diseñados para proteger a la población", reclaman.

"Consecuencias de llegar tarde"

Para la asociación de víctimas, lo sucedido "demuestra que todavía existe una enorme distancia entre conocer que existe un riesgo y conseguir que la población reciba la información necesaria para poder protegerse a tiempo". "Y nosotros conocemos demasiado bien las consecuencias de llegar tarde. No queremos otro 29 de octubre", apostillan.

Por eso, consideran "imprescindible esclarecer por qué el aviso llegó cuando muchas personas ya estaban expuestas al peligro y exigimos una explicación pública sobre la gestión de la alerta de ayer".

Es-Alert

La Generalitat envió un Es-Alert sobre las 22:08 horas de este miércoles "ante la situación de lluvias generalizadas en la provincia de Valencia" por "riesgo de inundación".

La alerta pedía a los ciudadanos permanecer atentos a las recomendaciones, evitar desplazamientos y alejarse de los cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua acceder a pisos superiores de las viviendas.

Al respecto, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que el envío del Es-Alert este miércoles obedeció a criterios técnicos que considera "aceptables", justificados en la previsión de que pudiese aumentar considerablemente el caudal de los barrancos.

Pérez Llorca ha manifestado que las personas que decidieron enviar el mensaje de alerta, al frente de la emergencia, siguieron criterios técnicos y ha asegurado que un mensaje Es-Alert no se envía para avisar de que va a llover, pues de esta información ya se ha notificado días antes a partir de los pronósticos de Aemet.

Asimismo, ha insistido en que únicamente se envían avisos de carácter preventivos cuando se activa una alerta roja, y no fue el caso de ayer, cuando estaba vigente una de nivel naranja. Por todo ello, el president ha considerado que hubo avisos "en tiempo y forma"