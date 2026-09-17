Pérez Llorca defiende que la hora del envío del Es-Alert fue en previsión de un aumento de caudales

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que el envío del Es-Alert este miércoles a las 22:08 -cuando ya había pasado el episodio de intensas lluvias y en muchas poblaciones había inundaciones- obedeció a criterios técnicos justificados en la previsión de que pudiese aumentar considerablemente el caudal de los barrancos.

Pérez Llorca ha señalado que un mensaje Es-Alert no se envía para avisar de que va a llover, pues de esta información ya se ha notificado días antes a partir de los pronósticos de Aemet.

Asimismo, ha insistido en que únicamente se envían avisos de carácter preventivos cuando se activa una alerta roja, y no fue el caso de ayer, cuando estaba vigente una de nivel naranja.

Tanto Pérez Llorca como el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, han evitado entrar a atacar a la Aemet, aunque este último ha hecho hincapié en que la intensidad de las lluvias en un espacio corto de tiempo "se ajustaban más a un criterio de alerta roja que de naranja".

El presidente de la Generalitat ha apuntado que en España no está protocolizado por Protección Civil el empleo del Es-Alert y, por lo tanto, ahora priman los criterios que se establecen en cada Cecopi de cada comunidad autónoma.

De ahí que haya pedido trabajo por parte de todas las administraciones para que se protocolicen todos los Es-Alert, de manera que todo el país tenga el mismo criterio a la hora de enviarlos.

También ha afirmado que todos los avisos y los planes "funcionaron perfectamente" y en coordinación entre Emergencias, los ayuntamientos, las diputaciones y los consorcios de bomberos.

Asimismo, se mantuvo en contacto con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aaegesen, y no hubo ningún problema de coordinación.

A su juicio, tiene que ser "muy difícil ser tan exactos" en la cantidad de lluvia por parte de Aemet, pero ayer se registraron "rachas de lluvias que apuntaban más a una alerta roja" que a la naranja que había decretada.

Las tormentas provocaron algunos daños materiales no cuantiosos, y "afortunadamente no consta ningún daño personal", ha comentado.

Valderrama ha concretado que el envío del Es-Alert se adoptó a raíz de la activación de las alertas hidrológicas al existir riesgo de desbordamiento de cauces y barrancos. Se remitió, ha insistido, "no como medida preventiva, sino como medida de acción".

"Hubo una multiplicación de incidentes importantes y riesgo de inundaciones que venía reflejado en las diversas alertas hidrológicas" en las zonas del Carraixet-Calderona, Poyo-Saleta, Alto Turia y Magro, ha apuntado. El objetivo de esta herramienta, ha incidido, es que "cuando haya ya incidentes importantes la población pase a la acción y tome medidas necesarias".

En cualquier caso, ha admitido que ahora "todos tenemos que hacer nuestra propia autocrítica", pero ha defendido que la transmisión de la información se hizo de manera "correcta". "Tenemos que aprender entre todos", ha insistido, al tiempo que ha advertido del riesgo de que la ciudadanía "banalice" el sistema ES-Alert si se abusa del mismo, aunque ha valorado que esta "cada vez está más concienciada". "La meteorología no es una ciencia exacta", ha afirmado también.

Sobre la gestión del episodio de lluvias, el conseller de Emergencias ha detallado que consultó este miércoles por la tarde --a las 17.00 horas-- a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre la posibilidad de que el aviso naranja se incrementara a rojo, pero el organismo estatal le trasladó que era "muy poco probable". En todo caso, ha asegurado que en "ningún momento" ha transmitido que la predicción se haya "equivocado" por no activar el máximo nivel.

La información que disponía Emergencias este miércoles, ha indicado, era que se podían producir precipitaciones de 80 l/m2 en un intervalo de dos o tres horas y ha apuntado que finalmente se produjeron lluvias "muy torrenciales" que dejaron registros de 30 l/m2 en apenas 10 minutos y de 60 l/m2 en una hora.