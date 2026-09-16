El PP prevé ratificar este mes a Pérez Llorca como candidato a la Generalitat Valenciana y zanjar el debate en el partido

La dirección nacional del PP tiene previsto ratificar este mes a Juanfran Pérez Llorca como candidato a la Generalitat en 2027 y zanjar el debate interno en el partido. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la intención de Génova es que no acabe septiembre sin que esta cuestión quede resuelta.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha decidido finalmente por el actual jefe del Ejecutivo autonómico, que lleva en el cargo desde el pasado diciembre, después de que Carlos Mazón dimitiera.

La ratificación tendrá lugar en los próximos días y es probable que se produzca el día 28 de septiembre, cuando el PP ha convocado una Junta Directiva Nacional, o incluso antes, de acuerdo con las mismas fuentes.

Los tiempos resultan importantes tras los vaivenes de Génova sobre cuándo y de qué manera era oportuno abordar las proclamaciones y con una dilación en la decisión que ha dado lugar a una inestabilidad orgánica cada vez más patente en la organización valenciana.

Pese a las dudas que han existido, Pérez Llorca aparece como la opción más lógica -así ha sido desde el principio- en un momento donde no existe, para Génova, una alternativa sólida. Sobre todo una vez descartada la opción de María José Catalá, cuya intención -transmitida por ella misma a Feijóo- era la de permanecer en el Ayuntamiento de Valencia, lugar en el que el PP tampoco se podía arriesgar a dejar sin un perfil potente.

La rebaja de la tensión social tras la dana o la más o menos calmada transición en el partido después de la dimisión de Mazón han sido valoradas por la dirección nacional en la gestión de Pérez Llorca.

Debate de Política General

De producirse esta ratificación en los próximos días, el presidente de la Generalitat podrá acudir oficialmente ungido candidato a dos citas que resultaban especialmente relevantes: el Debate de Política General y el 9 d'Octubre.

La indefinición de Génova no dejaba en absoluto claro que fuera a suceder así, puesto que había aplazado sine die las proclamaciones de los candidatos autonómicos y nada aseguraba que se fuera a abordar en la Junta Directiva Nacional. Pero finalmente se ha acelerado. Ahora tendrá que pasar por el Comité Electoral, el encargado de estas designaciones directas, que podría celebrarse antes de la Junta.

El acto conjunto de puesta de largo de los cabezas de lista es lo que queda en el aire, pues la dirección nacional había pospuesto el que se planteaba para este mes debido a que no quería desviar el foco de la crisis en Ceuta, que está suponiendo un gran desgaste para el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Debate de Política General, de hecho, empezará a las 12:00 del lunes 28. Algo que fue aprovechado este martes por la oposición del PSPV y Compromís para destacar que Pérez Llorca lo colocaba en la hora límite en la que podían designarlo para acudir ya ratificado.

Ocurriera o no ocurriera ese nombramiento, el presidente de la Generalitat tenía que acudir a esa cita en modo candidato. Ahora es probable que lo pueda hacer con el aval oficial de Génova.

En este debate que supone el reinicio del calendario parlamentario de Les Corts en el año previo a los comicios autonómicos, además del balance de sus meses al frente del Consell, también deberá exponer las promesas y compromisos a futuro, las pinceladas de programa electoral y los proyectos de la siguiente legislatura.

A lo que se añade que lo lógico sea que aproveche la cita para marcar perfil propio y desvincularse en cierta medida -al menos discursiva- de Vox aunque tengan por delante la aprobación de varias leyes relevantes.

Tras este examen parlamentario, la siguiente fecha relevante es el 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana y jornada plagada de eventos que sirven de escaparate para cualquier presidente: desde la procesión cívica hasta el acto institucional en el Palau con la entrega de galardones.

Inquietud en el partido

La tranquilidad que seguramente otorgue a Pérez Llorca la ratificación de Génova -y que él ha tratado de transmitir públicamente durante estos meses de espera- ha estado precedida de una creciente -y cada vez más complicada- inquietud en el partido con movimientos que lo han sacudido en lo orgánico.

Complicada porque las brechas generadas en los últimos tiempos entre sectores -sobre todo el que representa el presidente de la Generalitat y el del presidente de la Diputación, Vicente Mompó- no parecen en este momento fáciles de reconducir.

Nadie duda de que se obedecerá a la petición de Génova de unidad de cara a las elecciones. Pero será una unidad en apariencia, porque la grieta es importante.

A la evidente intención de Mompó de asomar como una alternativa al liderazgo de Pérez Llorca con diferentes movimientos, se ha unido recientemente la polémica de los dosieres que la dirección nacional podría tener en el despacho de la sede y que afectarían al entorno del presidente de la Generalitat. Un claro intento de debilitamiento que dentro del partido se sigue con sorpresa.

La designación cerrará el capítulo oficial, pero seguramente no el interno. En todo caso servirá para calmar la incertidumbre de los numerosos miembros del PP valenciano que no comprendían ni la dilación en el señalamiento de Génova ni los escasos gestos hacia Pérez Llorca que ha tenido hasta la fecha.