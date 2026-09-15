La televisión valenciana À Punt retira el programa comprado a Telemadrid que daba la bienvenida a los madrileños

El que iba a ser el nuevo concurso de entretenimiento de las tardes de À Punt dejará de emitirse, al menos, "de manera temporal".

La televisión pública valenciana ha confirmado la suspensión del programa Sopa de Letras, adquirido a Telemadrid, tras las críticas recibidas después de su estreno, cuando el presentador dio la bienvenida a los espectadores en la "tele de todos los madrileños".

Fuentes de la dirección de la cadena atribuyen la retirada a "un error de programación".

Sin embargo, el pasado viernes la radiotelevisión valenciana informaba en un comunicado de que iba a emitir este formato presentado por Jota Abril diariamente, a las 19:30 horas, con una duración de una hora.

Añadía que el formato "ya ha demostrado su capacidad para conectar con la audiencia en otras televisiones autonómicas integradas en la FORTA, como Telemadrid, Canal Sur y Aragón TV, donde ha contado con varias temporadas de éxito de audiencia".

Este mismo martes el PSPV-PSOE ha exigido la dimisión del director general de À Punt, Francisco Aura, por su "falta de pluralidad" y ha reclamado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "si no dimite, lo cese inmediatamente".

Así lo ha señalado la diputada socialista en Les Corts, Mercedes Caballero, quien ha denunciado en un comunicado que "después de un año y siete meses al frente de À Punt, Aura ha demostrado que no es la persona adecuada para dirigir la radiotelevisión pública valenciana".

"No tenemos ningún problema con comprar derechos, pero À Punt debe valencianizar los contenidos, como hacen otras televisiones autonómicas, y apostar por empresas audiovisuales, presentadores y concursantes valencianos", ha defendido.

Con ello, ha avisado de que la dirección de À Punt "está incumpliendo los objetivos recogidos en la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, especialmente en su obligación de apoyar y fomentar el sector audiovisual y promover el uso y aprendizaje del valenciano".

"Es la gota que colma el vaso", ha afirmado, y ha criticado que las audiencias "están por los suelos, los trabajadores están insatisfechos, las coberturas informativas son insuficientes y el sector audiovisual valenciano sigue olvidado".

Por su parte, Compromís ha denunciado en rueda de prensa tras la junta de síndics que la cadena se ha "convertido en Telemadrid".

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afeado a Pérez Llorca que hable de que "defiende el valenciano y las señas de identidad" mientras permite que À Punt emita un concurso de Telemadrid.

"Da ganas de llorar que la televisión pública se haya vendido a intereses que no tienen nada que ver con los valencianos. Da pena que tenemos aquí profesionales magníficos y se compren esos concursos. Da pena que À Punt se haya convertido en un instrumento al servicio del PP", ha expresado.

Por ello, Baldoví ha exigido al president "menos tuits y golpes en el pecho y más demostrar que está a favor del valenciano y de los profesionales que viven y trabajan aquí".

Desde el PP, Nando Pastor, preguntado por este asunto, ha invitado al PSPV y Compromís a plantear todas estas "sugerencias y dudas" en la comisión del Espacio Audiovisual de Les Corts programada para el jueves de la próxima semana, en la que comparecerá el director general de À Punt.

El síndic 'popular' ha deslizado que posiblemente algún síndic pueda estar "molesto" porque la parrilla televisiva de À Punt "compita" con otro medio.

En todo caso, ha reconocido que no vio este lunes el programa Sopa de letras y que optó por ver la entrevista al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en otra cadena de televisión. "Me gustó mucho lo que dijo", ha agregado.