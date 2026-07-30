Miguel Polo (CHJ) no informó a Teresa Ribera del drama del Poyo hasta las 9:00h del 30-O: "Es el que más daño ha causado"

Las llamadas y mensajes aportados a la jueza de la dana por parte del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, apuntan a que permaneció ajeno a la magnitud de la catástrofe de la cuenca del Poyo hasta la mañana del día siguiente.

Según los mensajes enviados por el dirigente a la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como al secretario de Estado Hugo Morán -sus superiores en el Gobierno de España-, la primera información que le compartió sobre la tragedia en esta cuenca -la que concentró el 90% de las muertes- se envió a las 9:00 de la mañana del 30 de octubre.

"El barranco del Poyo, que es uno de los que más daños ha causado en la comarca de L’Horta Sur, perdimos datos a partir de 2000 m3/s. Hubo lluvias en cabecera de 400 litros. Hubo muy poco tiempo de maniobra, el SAIH envió los avisos pero emergencias debía de estar tan pendiente de Utiel Requena que no debieron de prestarle atención al Poyo. Ahora los caudales deben haber bajado mucho", le escribió, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Sin embargo, en su declaración ante la jueza cuando declaró como testigo, sí dijo ser consciente de la magnitud del desbordamiento desde el principio. En sede judicial admitió que no informó del Poyo en el Cecopi, porque "creía que Emergencias (la Generalitat Valenciana) hacía lo que tenía que hacer".

Ni siquiera fue el asunto principal de dicha comunicación del día 30 a las 9:00 horas. Antes le había trasladado su alivio por la desaparición del riesgo de colapso de la presa de Forata, la que fue la verdadera preocupación tanto de su organismo como del conjunto del Cecopi liderado por la Generalitat Valenciana en el que los dirigentes políticos y técnicos trataban de coordinar la respuesta a la emergencia.

"Embalse de Forata estabilizado. Se están dando entradas por salidas de 800 m3/s. La tendencia es de bajada pero muy lentamente. La presa ha conseguido laminar el 50% de la punta del río Magro. La lluvia en Utiel-Requena, que es la que alimenta Forata, llegó a 200 litros pero en una extensión muy grande", le expuso previamente.

Antes de abordar por primera vez el drama del Poyo le contó incluso cómo estaba la situación en el Júcar.

"Los caudales en el bajo Júcar también están estabilizados. Recordar la potencia de los mapas de peligrosidad. A varios alcaldes les tranquilizamos por la información que daban los modelos, tanto por calados como extensión inundable y la realidad ha sido tal y como previeron los modelos", le dijo.

Estos mensajes Polo los conservaba en la aplicación 'notas' de su teléfono móvil. "Escribía, previamente a su envío, los mensajes que envié a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Sra. Teresa Ribera, y al Secretario de Estado de Medio Ambiente, el Sr. Hugo Morán, reportando información tras las sucesivas reuniones del CECOPI, siguiendo instrucciones del Secretario de Estado", cuenta el propio Polo.

Resulta curioso que, antes del mensaje de las 9:00 de la mañana, hubo tres comunicaciones previas (el 29 de octubre a las 23:00 horas y el 30 de octubre a las 0:30 y a las 7:00 horas) en las que sus mensajes no reflejaron el drama que se produjo en la cuenca del Poyo desde las 18:30 horas.

Sí hubo una mención a las 23:00 horas del 29 de octubre, pero sin reflejar lo ocurrido. "El barranco del Poyo, que es la cuenca más importante que llega a la Albufera, sigue llevando mucha agua porque ha llovido mucho hasta bien tarde en la cabecera. Comentar que este barranco ha afectado al Canal Júcar-Turia y tendremos que proceder a repararlo de emergencia porque esto afecta a parte del abastecimiento de Valencia (no es alarmante, en principio, pero habrá que actuar de urgencia)".

Pese a su calma, el grueso de las 231 muertes en dicha cuenca ya se habían producido.

Wasaps a Bernabé

Polo también ha entregado al juzgado las capturas de pantalla de los mensajes de wasap que cruzó con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

A las 16:16, el presidente de la CHJ le escribió: "Ha llovido y está lloviendo tanto en Utiel Requena que a este paso el embalse de Forata en dos horas puede que empiece a verter por el aliviadero".

"Vamos a dar aviso al 112", añadía en ese mensaje, a lo que Bernabé le respondió: "Ay dios".

La siguiente comunicación de Polo a la delegada ya corresponde al 30 de octubre a la 1:09, donde le traslada lo que previamente le había comunicado al concejal del ciclo integral del Agua de València, Carlos Mundina.

El wasap enviado dice lo siguiente: "El barranco del Poyo ya no va a llevar más agua de la que ha llevado y el agua desbordada por la V30 como mucho llegará hasta la Pista de Silla y no pasará de ahí".