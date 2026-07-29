El 'yonki del dinero' entra en prisión más de una década después del estallido del 'caso Taula'

Marcos Benavent ya está en la cárcel. El que fuera gerente de la empresa pública Imelsa y uno de los rostros más conocidos del show de la corrupción en Valencia ha ingresado de manera voluntaria en la prisión de Picassent para cumplir su primera condena y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la segunda.

El autoapodado como 'yonki del dinero' ha entrado en la cárcel más de una década después del estallido del caso Taula. Una investigación que arrancó en 2014 y que comenzó a tener trascendencia cuando en mayo de 2015 un irreconocible Benavent reaparecía en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia meses después de dimitir como gerente de Imelsa.

"Yo era un yonki del dinero" o "va a salir mierda a punta pala" fueron sólo algunas de sus célebres frases que todavía son recordadas de aquel día. Las grabaciones que realizó durante años a dirigentes del PP apuntaban a un supuesto entramado de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas en varias administraciones de la Comunitat.

La causa dirigida por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia se ha dilatado en el tiempo con varias piezas separadas que han llegado a juicio y cuyo desenlace han sido tanto condenas como absoluciones. Otras piezas han quedado archivadas.

La primera que se juzgó y por la que se dictaron condenas fue la que acabado con Benavent en la cárcel. La Audiencia de Valencia consideró probada la comisión de los delitos de prevaricación, falsedad, malversación y blanqueo de capitales en varias operativas vinculadas al desvío de fondos públicos a través de la empresa Thematica Events, tras la cual se encontraba de forma encubierta el exgerente de Imelsa.

El Supremo confirmó el mes pasado la mayor parte de las condenas. Las principales, los siete años y diez meses de cárcel para Benavent y los 9 años y dos meses de prisión para Rafael García Barat, administrador de la empresa Thematica.

La Audiencia de Valencia citó en julio al exgerente de Imelsa para comunicarle la firmeza de la sentencia. Le dio entonces 15 días para ingresar en prisión de manera voluntaria, lo que ahora ha sucedido.

Benavent manifestó ante los medios que afrontaba "bien" su ingreso y apuntó a que había gente que estaba "peor", "que tiene una guerra, un terremoto o padece una riada". "Es lo que hay", sostuvo.

Ahora se encuentra pendiente la confirmación de la segunda sentencia de Taula, en la que la Audiencia también le condenó. Era la pieza relativa a los llamados zombies de Imelsa y Ciegsa -personas que cobraban pero no acudían a su puesto de trabajo o realizaban otras labores que no les eran propias-.

Benavent quedó absuelto en otras dos piezas de la macrocausa.