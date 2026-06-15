Un hombre mata a cuchilladas a un logopeda: dice haberlo sorprendido abusando de su hijo de dos años en la consulta

Agentes de la Policía Nacional ante la clínica tras asesinar un hombre al logopeda de su hijo. EE

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre de 24 años tras confesar el asesinato del logopeda de su hijo. Lo habría hecho, según su versión, después de haber sorprendido al profesional, de 32 años, abusando del niño, de solo dos años, en el centro donde lo atendía.

Según la información confirmada por EL ESPAÑOL, el padre habría llevado a su hijo a una sesión en el centro del profesional Vicent D. C. ubicado en un chaflán entre las calles Ingeniero de la Cierva y San Pancracio, en el barrio de Marxalenes (Valencia).

Según el relato de los testigos del lugar, el joven "exclamaba que su hijo estaba sin pañal y con los pantalones bajados", y exigía un visionado de cámaras de seguridad "para que el logopeda demostrara que no había abusado de él".

Al parecer, el padre, miembro de un conocido clan de Benimàmet, sospechaba previamente. Por esta razón habría irrumpido en la consulta antes de que concluyera la misma provisto de un arma blanca.

En el fervor de la discusión, y tras golpearlo previamente, lo degolló, según él mismo confesó después, tal y como avanzó este lunes Levante-EMV. El grupo de Homicidios de la Policía de Valencia se ha hecho cargo de la investigación y trata de averiguar si hubo realmente abusos sexuales.

Pese a la severa acusación del asesino confeso, está por confirmar si realmente se produjeron estos abusos o si el desnudo del menor pudo deberse a otra circunstancia como un cambio de pañal.

El hombre se entregó en la comisaría de Burjassot con las manos ensangrentadas tras dejar previamente al menor en su casa. Los agentes descubrieron el cadáver al acudir al centro de logopedia tras la confesión.