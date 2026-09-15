Ya es oficial: la ayuda de hasta 20.000 euros para las personas que abran nuevos negocios en estos municipios

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha abierto el plazo de ayudas de la segunda convocatoria EMDANA, dotada con 3,26 millones de euros, destinadas a impulsar la reactivación económica en los municipios valencianos afectados por la dana.

Las ayudas, que pueden alcanzar los 20.000 euros por solicitud, servirán para financiar hasta el 100 % de los gastos de pymes y autónomos que hayan puesto en marcha un negocio en municipios afectados por la dana.

La convocatoria, dotada con más de tres millones de euros, permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026 y será gestionada por la dirección general de Emprendimiento e Internacionalización, ha informado la Generalitat.

El programa está dirigido a personas autónomas y pymes que hayan iniciado una nueva actividad económica a partir del 1 de noviembre de 2024 en los municipios incluidos en el listado de zonas afectadas.

A diferencia de otras líneas de apoyo al emprendimiento, estas ayudas cubren hasta el 100 % de los gastos subvencionables, con un importe máximo de 20.000 euros por beneficiario, y se concederán por riguroso orden de entrada hasta agotar el presupuesto.

Entre los conceptos subvencionables figuran los gastos corrientes vinculados a la actividad, como el alquiler de locales, naves industriales o espacios de 'coworking', los gastos salariales del personal contratado por cuenta ajena y los servicios profesionales de gestoría, asesoría jurídica, licencias, certificaciones o consultoría.

La directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá, ha subrayado que esta segunda convocatoria "reafirma el compromiso del Consell con quienes han decidido seguir apostando por sus proyectos en los municipios más golpeados por la dana".

Payá ha insistido en que el Consell mantiene el emprendimiento como una de sus prioridades estratégicas y que la Generalitat seguirá "acompañando a las personas emprendedoras en cada fase de su proyecto, desde la idea inicial hasta la consolidación, con especial atención a quienes lo han perdido todo".

Esta convocatoria se suma a la línea EMPYME 2026, dotada con 2.005.618 euros y cerrada el pasado 31 de julio. Con ambas líneas, la Conselleria de Industria ha movilizado este ejercicio más de 5,2 millones de euros para el fomento del emprendimiento y la recuperación económica.