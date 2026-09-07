Morant se proclama "víctima de una agresión machista" después de que Mompó la llamara "lameculos de Sánchez"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que tiene "el deber y la obligación de denunciar y reprobar la agresión machista" del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, al llamarle "lameculos" y le ha exigido "responsabilidades".

Ante las declaraciones realizadas por Mompó, ha avanzado que los socialistas valencianos estudiarán medidas "políticas" en respuesta al dirigente popular. "La contestación no se puede normalizar", ha afirmado.

Según Morant, el dirigente popular está "nervioso" porque "se siente atrapado" en la gestión del día de la dana y también "quiere jugar la partida de la Comunitat Valenciana" en "esa pugna" del PPCV.

Así lo ha manifestado este lunes en una comparecencia en la sede del PSPV, días después de que Mompó la calificara en un mensaje vía redes sociales de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le espetara: "No vales para nada, así de claro".

Morant ha señalado que estas palabras pueden haber sido un "calentón" del dirigente del PP, pero ha pedido "diferenciar cuando uno se hace la víctima de cuando uno es víctima de una agresión machista". "He sido víctima de una agresión machista por parte del presidente de la Diputación de Valencia", ha asegurado.

En esta línea, ha señalado que cuando se produce "una agresión o comportamientos fuera de los valores de la sociedad de la sociedad actual" ella tiene la obligación de denunciarlos, igual que cuando ha ocurrido algo similar en el PSPV.

"Esta escalada la hemos de denunciar y reprobar, por eso lo hemos hecho público. No queríamos que pasara desapercibida", ha subrayado Morant, que ha diferenciado las palabras de Mompó de la "crítica política legítima" que realizó ella con su 'tuit', que se refería al "abandono" del dirigente provincial el día de la dana.

"Fue avisado por su propia institución y no avisó a los valencianos, solo a su entorno familiar", ha vuelto a criticar, y ha defendido que esta reacción es "legítima", pero "la contestación no se puede normalizar".

La secretaria general de los socialistas valencianos ha acusado a Mompó de "deshumanizar" y tratar a las mujeres de forma "machista" y ha sostenido que estos comportamientos "no representan a la sociedad actual". "Ni siquiera pido que me pida disculpas, porque no voy a disculparlo, le pido responsabilidades", ha especificado.

En este sentido, Diana Morant ha adelantado que el PSPV estudiará a través de su Consell de les Dones la reacción a adoptar "ante estas actitudes que no caben en la sociedad actual". "Serán propuestas políticas", ha avanzado, a la vez que ha reivindicado que en su formación "las mujeres tienen voz propia".

"Fuera de sí"

Por su parte, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha considerado este lunes que Morant, está "muy desafortunada, muy desacertada y un poquito fuera de sí" al "rasgarse las vestiduras" por el "calificativo" que le han dedicado "en un tuit".



Sobre el mensaje de Mompó, Pastor ha indicado que él no es partidario del "insulto personal" y prefiere el "choque ideológico", pero ha señalado que la ministra llamó "Hitler y nazis" a Alberto Núñez Feijóo y a Juanfran Pérez Llorca.



En su opinión, "no es recomendable llegar al insulto", que debe ser "siempre prescindible y no recomendable en política", pero ha destacado que el PSOE a nivel nacional, y en concreto la delegación valenciana, "la más sanchista de todas, han entrado en una espiral muy peligrosa de señalamiento, de crispación, de insulto hacia aquellas personas que no piensan como ellos".



El dirigente popular ha acusado a los socialistas de considerar que, a quien no comparte "lo que es el dogma de la secta de Pedro Sánchez, hay que señalarlo y hay que de alguna manera arrinconarlo y ponerle una equis en la frente como que no es de los buenos", y ha añadido que eso "es peligroso".



Pastor ha considerado que ese comportamiento del PSOE no ha sido algo "esporádico", porque "lo han hecho con medios de comunicación, lo han hecho con periodistas, lo han hecho con jueces y lo han hecho últimamente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por el tema de Ceuta"