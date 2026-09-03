La jueza de Azud deja al borde del juicio al cuñado de Rita Barberá, su vicealcalde y el exsubdelegado del Gobierno

La jueza del conocido como caso Azud ha incoado auto de procedimiento abreviado contra un total de 38 personas. Entre ellas, José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá; el que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau; o el exsubdelegado del Gobierno Rafa Rubio. Esto supone que quedan al borde del juicio.

La instrucción de esta causa, que llega a su fin casi nueve años después de que se iniciara en secreto la investigación y más de un lustro desde que estallaran las dos operaciones policiales que acabaron con todos ellos en prisión provisional, se ha centrado en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Ha salpicado a políticos del PP y del PSPV, además de empresarios.

Junto a los mencionados, la magistrada continúa el procedimiento contra más de una treintena de personas, como el constructor Jaime Febrer; el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera; los empresarios Mónica Montoro, Federico Ferrando, Carlos Turró o Manuel Setién (exdirectivo del Banco de Valencia) ; el que fuera director de Relaciones Institucionales de Acuamed Joan Navarro; la alta funcionaria del Ayuntamiento de Valencia Esmeralda Orero; la exalcaldesa de Xixona Rosa Verdú; o el actual director general de Transparencia, Jorge Bellver.

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