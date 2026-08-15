Las tormentas torrenciales en la Comunitat dejan 186 l/m2 en Bejís (Castellón), granizo y vientos de más de 100 km/h

Las tormentas registradas este sábado en la Comunitat Valenciana han tenido una "intensidad torrencial" e incluso han descargado granizo y han dejado acumulaciones de agua de hasta 186 litros por metro cuadrado (l/m2) en Bejís (Castellón).

Además, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), también se han registrado vientos de más de 100 kilómetros por hora.

Cabe recordar que tanto el interior norte e interior sur de Castellón como el interior norte y litoral sur de Valencia están este sábado en alerta naranja por lluvias y tormentas.

Según la Aemet, se ha registrado una tormenta de intensidad torrencial muy focalizada entre Bejís, Torás y Teresa (Castellón).

En Bejís se han acumulado 186,2 l/m2 entre las 15.00 y las 17.30, con un máximo de 122,8 en solo una hora, entre las 16 y las 17 horas, y una racha de viento de 101 km/h a las 16.20 horas.

La estimación de precipitación acumulada en seis horas en base a datos radar confirma que la tormenta ha quedado estática durante algo más de dos horas y muy focalizada en l'Alt Palància.

Como resultado de las tormentas intensas, sobre todo en l'Alt Palància, "muchos barrancos bajan llenos de agua", de acuerdo a la Avamet.

De acuerdo a los datos de Avamet, en cuanto a las precipitaciones del día, por detrás de Bejís y Torás, la localidad de Calles (Valencia) ha sumado 74,9 l/m2 en la zona de Alcotas. También han presentado datos significativos Sinarcas (50,0 l/m2), en la provincia de Valencia, y El Toro (46,6 l/m2), en Castellón.

Completan los principales registros del episodio Higueruelas (38,1 l/m2), Beniatjar (35,7 l/m2) y Alpuente (33,4 l/m2), en Valencia, junto a Beniarrés (32,4 l/m2) y Gaianes (32,0 l/m2), en Alicante.

Respecto al viento, los valores más elevados del temporal se han concentrado en la provincia de Valencia: a los 117 km/h de Vallés le han seguido la Granja de la Costera (107 km/h) y Benimuslem (101 km/h), según Avamet.

Asimismo, en la provincia de Castellón se han alcanzado los 100 km/h en Torás y los 89 km/h en Castelló de la Plana. En Valencia han destacado Quatretonda (96 km/h), Novetlè (95 km/h), Alzira (90 km/h) y Albalat dels Tarongers (90 km/h), mientras que en Alicante, Villena ha registrado 95 km/h.

Incidencias

Durante este episodio de lluvias, los bomberos de la Diputación de Castellón han intervenido para el rescate de seis personas que se habían quedado aisladas en una furgoneta en un camino de Bejís por un desprendimiento provocado posiblemente por las lluvias.

Todos los ocupantes se encontraban bien, ha informado el cuerpo provincial en X. Igualmente, los bomberos de Castellón han movilizado a una unidad autonómica a la retirada de árboles caídos en pista forestal en Bejís.

También se ha movilizado el cuerpo provincial a un incendio de vegetación causado posiblemente por la caída de un rayo en Ludiente. Hasta el lugar se han desplazado una dotación, dos unidades de bomberos de la Generalitat, un medio aéreo y un coordinador forestal.

Más tarde, se han retirado los medios aéreos debido a la tormenta en la zona y han continuado trabajando medios terrestres. La evolución es positiva.

El Consorcio Provincial de Valencia ha informado de que en Xàtiva los efectivos han actuado para realizar trabajos de saneamiento de un toldo en la calle Doctor Simarro a causa del viento.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha añadido que el cuerpo provincial trabaja "en múltiples casos". Los bomberos de los ayuntamientos de Valencia y Castellón no registran de momento incidentes.