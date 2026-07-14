PP y Vox recortan a UGT y CCOO 100.000€ en ayudas de la Generalitat Valenciana para impulsar planes de igualdad

El PP y Vox sellaron este lunes en la comisión de Economía de Les Corts uno de los acuerdos más sensibles de la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026. Ambas formaciones acordaron recortar 100.000 euros de las subvenciones que recibirán los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV durante el presente ejercicio.

En concreto, la enmienda de aproximación aprobada resta 50.000 euros a la organización liderada por Tino Calero y otro montante idéntico a la de Ana García Alcolea que estaban previstos para "impulsar la efectiva implantación en las empresas de la Comunitat Valenciana de los planes de igualdad, tanto de carácter obligatorio como voluntario".

Esas ayudas directas ahora se destinarán ahora a "apoyar proyectos empresariales innovadores y generadores de empleo que contribuyan a la dinamización económica, la fijación de población y la mejora de la competitividad en municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación".

Los dos grupos pactaron crear una nueva línea de ayudas que gestionará Labora -el servicio de empleo de la Generalitat- y cuyos beneficiarios serán "autónomos, pymes, cooperativas y empresas que ejecuten proyectos de inversión o creación de actividad económica en municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación".

El acuerdo, conviene apuntar, supone una victoria negociadora para Vox, al menos parcial, en uno de los principales frentes que mantenía abierto con el PP durante la tramitación de las cuentas.

No en vano su portavoz en el parlamento autonómico, José María Llanos, había anunciado semanas atrás su intención de reducir en un 20% las subvenciones a sindicatos y patronal dentro de una estrategia más amplia para reorientar parte del gasto público.

Sin embargo, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se mostró públicamente contrario a ello. La semana pasada, en un desayuno de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, defendió el papel de los agentes sociales, y aseguró que intentaría mantener esa posición durante la negociación de las enmiendas parlamentarias.

El jefe del Consell, incluso, llegó a asegurar acto seguido que el PP no respaldaría algunas de las propuestas planteadas por Vox. Un mensaje del que se desprendía que podía haber ruptura durante el debate.

Los populares, sin embargo, llegaron a un entente con sus socios parlamentarios para quitar estas ayudas dirigidas a implantar planes de igualdad. Por lo que el partido de Santiago Abascal habría logrado la aplicación de una de sus reivindicaciones más simbólicas.

Lo habría hecho, eso sí, de forma parcial. Pues según ha podido saber este diario, la pretensión inicial de Vox era restar el doble de este montante: 100.000 euros a cada sindicato. Las negociaciones con el PP, en cambio, habrían logrado amortiguar el impacto del recorte.

El desenlace, no obstante, cobra una especial relevancia por la respuesta que pudiera tener en unos meses. Los sindicatos docentes anunciaron el fin de la huelga educativa indefinida cinco semanas después de haber arrancado el conflicto.

Pero advirtieron que era una mera "suspensión" y dejaron la puerta abierta a reactivarla en cualquier momento. En concreto, en septiembre con el inicio del curso escolar.

La negativa de Llorca a avalar nuevos recortes de las subvenciones a sindicatos reflejó su voluntad de evitar un deterioro mayor en las relaciones con estos interlocutores. Pero el recorte exigido con Vox este lunes, aunque amortiguado por el PP, abre un nuevo escenario.

La CEV se salva

Este tijeretazo, en todo caso, ha sorteado a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). La patronal presidida por Vicente Lafuente también estaba en el punto de mira del grupo de Llanos.

No obstante, por lo pronto no verán mermados sus ingresos procedentes de la Generalitat Valenciana, pues ninguna de las enmiendas acordadas este lunes les afecta.

Los sindicatos sí recibirán, en cualquier caso, 50.000 euros para realizar "acciones en materia de prevención de riesgos laborales con enfoque de género".

Asimismo, se mantendrá intacta también la partida reservada a ambos sindicatos por la participación institucional, ya que la ley actual blinda las subvenciones por este concepto al tratarse del Diálogo Social.

Tanto UGT como CCOO recibirán 400.000 euros por ello, por lo que cada organización ingresaría de forma directa 450.000 euros. A estos se podrían sumar las subvenciones que se conceden por procedimiento de concurrencia competitiva.

Aunque el recorte no alcanza el 20% del total de ayudas que reciben de las arcas públicas, sí se suma al ya realizado el año pasado, en las cuentas de 2025. El acuerdo entre ambas formaciones ya incluyó un recorte de 210.000 euros para cada sindicato, mientras que la CEV vio reducida su financiación en 125.000 euros.