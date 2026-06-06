Los chefs valencianos coinciden: "El secreto del buen 'socarrat' no es quemar el arroz, sino controlar el fuego"

Para hacer una buena paella no todo vale. Hay detalles, ingredientes y formas de hacerla que son únicas de la terreta y sin las que el plato más popular de la gastronomía valenciana no sería lo mismo.

Uno de esos detalles es el socarrat, una fina capa dorada y crujiente que se forma en el fondo de la paella que es uno de los tesoros más apreciados por los comensales y que los chefs valencianos siempre ensalzan.

Ellos mismos, como expertos gastronómicos, al contrario de lo que muchas personas piensan, afirman que el socarrat perfecto viene de controlar correctamente la cocción.

Y es que, mientras la creencia popular se basa en que el socarrat se consigue dejando el arroz más tiempo al fuego, los expertos coinciden en que esa idea es errónea. La diferencia entre un socarrat perfecto y un arroz quemado es cuestión de segundos.

Uno de esos cocineros es el chef Paco Pérez, con cinco estrellas Michelin y al frente del restaurante Miramar, donde presenta una propuesta de cocina mediterránea de alta gama.

Para el cocinero, el secreto no está en "quemar el arroz", sino en generar una reacción entre el almidón, la grasa y el colágeno del caldo. "Se crea con un caldo rico en colágeno y un golpe final de fuego fuerte", destaca.

Otros cocineros también tienen sus formas particulares de preparar este elemento tan diferencial en la clásica paella valenciana.

Uno de ellos es Luis Arrufat, cocinero valenciano especializado en arroces, que explica que el socarrat surge de la combinación de almidón, grasa y colágeno que se concentran en el fondo de la paella.

Según su criterio, el resultado debe ser crujiente y lleno de sabor, evitando en todo momento que llegue a quemarse, algo que está tan solo en una diferencia de segundos.

Por su parte, Xesco Bueno, maestro arrocero catalán, subraya la importancia de una proporción adecuada de grasa.

Advierte que una cantidad insuficiente dificulta la formación del socarrat, mientras que un exceso puede derivar en un acabado demasiado aceitoso y poco apetecible.

Quique Dacosta, referente de la cocina mediterránea, cree que el buen socarrat viene dado por la técnica y precisión del propio chef.

En concreto, destaca que el control del fuego en los minutos finales es decisivo para lograr un arroz excepcional, ya que de ello depende que el tostado sea correcto o se convierta en un defecto.