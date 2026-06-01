Las obras de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta entran en una nueva fase: cierra el paso inferior hasta el miércoles

Mapa de Valencia con el desvío por el cierre del túnel. EE

El paso inferior de la avenida Pérez Galdós de Valencia permanecerá cerrado a la circulación durante tres días.

Desde las 10 de la mañana de este lunes y hasta el miércoles, día 3, el paso de vehículos por este tramo subterráneo se cerrará de manera excepcional para permitir la ejecución de las obras de un colector, en el contexto de las obras de reurbanización y renaturalización del eje Pérez Galdós-Giorgeta.

Esta es la primera vez, desde que se iniciaron las obras hace once meses, que se corta este túnel.

Esta modificación del tránsito desviará a los vehículos provenientes de la avenida Giorgeta a la altura de la rotonda de Tres Forques-Cuenca, ya que ni el paso inferior ni la vía de servicio estarán abiertos a la circulación.

De manera paralela, el tráfico proveniente del puente de Campanar no podrá acceder al túnel desde la altura de la calle Cartagena, pero sí circular por la vía de servicio hasta la intersección con las calles Linares y Lorca, según informó el Ayuntamiento de Valencia en un comunicado.

Desde que arrancaron en el verano de 2025, las obras se han ido ejecutando por fases, con el objetivo de minimizar las afecciones sobre el tráfico.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, aseguró este lunes que la previsión es reabrir al tráfico ambas avenidas en septiembre.

La obra

Una vez finalice toda la obra, se habrá actuado en un área de 97.000 metros cuadrados, se habrán plantado 6.800 m2 de zonas verdes y se habrán ampliado las aceras para hacerlas más accesibles, con una anchura de 4 a 7 metros, sombreadas y equipadas con mobiliario y baldosas hidráulicas de tonalidades diversas.

Además, cuando concluyan los trabajos, se dispondrá de tres nuevas zonas de juegos infantiles, y de un carril bici bidireccional de 2,4 km de longitud, 15 paradas de autobús adaptadas y 26 pasos de peatones.

La actuación incluye también la renovación de los carriles de circulación con pavimento fonoabsorbente (que reduce la contaminación acústica) y de todo el sistema de alcantarillado, semaforización e iluminación con 265 luminarias led.