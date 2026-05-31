Una manifestación en València vuelve a pedir el acta de diputado de Carlos Mazón: "Seguimos sin saber la verdad"

Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana volvieron a tomar este sábado las calles de València para reclamar la dimisión definitiva de Carlos Mazón de la vida política y exigir que no se beneficie del aforamiento derivado de su acta como diputado autonómico.

La movilización, que recorrió el centro de la ciudad bajo el lema 'Mazón a presó', reunió a centenares de personas que insistieron en su demanda de "verdad, justicia y reparación" 19 meses después de la catástrofe.

Durante la marcha pudieron verse camisetas y pancartas con mensajes como 'No al aforamiento de Mazón', '20.11, ni oblit ni perdó', 'Mazón a prisión. València no te quiere' o 'Menos mentiras y más justicia'. Los asistentes también corearon consignas como 'No són morts, són assassinats' y 'No a l'aforament, sí a Picassent'.

Según publica Europa Press, la manifestación coincidió con la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria, por lo que una columna integrada por familias y docentes se sumó al recorrido para visibilizar las reivindicaciones de la comunidad educativa.

Antes del inicio de la marcha, la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, lamentó que casi dos años después de la riada las víctimas sigan reclamando las mismas respuestas.

"19 meses después hacemos el mismo recorrido que en la primera manifestación, cuando 130.000 valencianos y valencianas salieron para darnos apoyo y ese apoyo sigue vivo, más vivo que nunca. Seguimos adelante porque tenemos el mismo objetivo que ese día: verdad, justicia, reparación y seguridad de cara al futuro", afirmó.

Respecto a la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Gradolí sostuvo que las asociaciones ya esperaban que fuera un "paripé". Según recoge Europa Press, defendió que la investigación relevante es la que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

"Exigimos participar porque la voz de las víctimas tenía que estar en esa comisión de investigación. Ahora bien, la verdadera comisión de investigación está en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí había información suficiente para alertar a la población y medios para poder avisar a la población, y no se hizo", señaló.

La vicepresidenta de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, Elizabeth González, aseguró que uno de los principales objetivos de la movilización es lograr que Mazón abandone su escaño en Les Corts. "Queremos que Mazón entregue el acta", manifestó, al tiempo que calificó de "burla directa a la ciudadanía" que continúe ocupando responsabilidades institucionales.

González también reclamó actuaciones urgentes en las zonas afectadas por la riada. "Insistimos en que pedimos obras de emergencia y no de reconstrucción. Las obras de reconstrucción tardarán 20 o 30 años. Entonces exigimos que esto se trate ya como una obra de emergencia", reivindicó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Carmina Gil, mostró su malestar con la Conselleria de Justicia por la gestión de las plazas de funcionarios vinculadas al Juzgado de Catarroja, encargado de investigar la gestión de la dana.

"Ahora ha decidido que es el momento de sacar esos puestos y consideramos que podría esperar a que se termine la instrucción para poder sacarlos", afirmó. Gil recordó además que las tres asociaciones de víctimas habían solicitado aplazar esta decisión y criticó que la petición no fuera atendida.