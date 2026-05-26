Pérez Llorca llega a un acuerdo con Vox para los presupuestos de la Generalitat tras meses de negociaciones

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha cerrado un acuerdo con Vox para los que serán, según está previsto, los últimos presupuestos de la legislatura. Como avanzó EL ESPAÑOL, el jefe del Ejecutivo valenciano ya tenía las cuentas encarriladas y prácticamente ultimadas desde hace semanas. Las conversaciones, de hecho, se han extendido durante varios meses.

El anuncio, como también publicó este periódico, lo ha realizado Vox. Ha sido su portavoz parlamentario, José María Llanos, quien lo ha comunicado en Les Corts tras la Junta de Portavoces, donde se ha ordenado el calendario de tramitación de las cuentas.

El apoyo a los presupuestos, ha explicado Llanos, se producirá en base a medidas acordadas entre los dos partidos sobre tres ejes: la llamada "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas-, la "reducción de la carga fiscal" -bajada de impuestos- y la vivienda.

La "prioridad nacional", ha afirmado Llanos, se aplicará en la concesión de las ayudas sociales y de acceso a la vivienda. Sin embargo, no ha concretado si se basará únicamente o no en el arraigo -cuestión que el PP y Vox ya han aplicado en otras leyes-.

De hecho, todo apunta a que irá por ese camino, puesto que Llanos ha querido dejar claro que cumplirán "la ley". De hecho, la traslación de la prioridad nacional a los presupuestos resulta muy complicada. Ni puede haber una partida específica que lo regule ni tiene un encaje legal claro en general, pues para aplicarla habría que modificar primero la Ley de Extranjería con mayoría absoluta en el Congreso.

Igualmente, Llanos ha señalado que "se favorecerán nuevos recortes a patronal y sindicatos".

Un pacto cantado

El portavoz de Vox ha hecho un "reconocimiento a la buena predisposición y ganas de colaboración del Gobierno valenciano y de Pérez Llorca". Este último ha pilotado en primera persona las negociaciones con la secretaria general adjunta de este partido, Montse Lluis.

El pacto estaba casi atado en abril a falta de algunas cuestiones. Pero las conversaciones sufrieron un frenazo coincidiendo con el debate sobre la "prioridad nacional" aupado por Vox tras los acuerdos de Gobierno con el PP en Extremadura y Aragón y en plena campaña de las elecciones andaluzas.

Pasados estos comicios, ya parecía el momento propicio para retomar el asunto. El presidente de la Generalitat ha cerrado los flecos que quedaban y el pacto ha salido adelante. La voluntad era que se hubiera producido tras un acuerdo con los sindicatos de educación, que llevan en huelga varias jornadas.

Pero la situación se ha alargado sin que se haya llegado a un entendimiento completo todavía con la Generalitat, aunque se encuentre -eso sí- más cerca. Este lunes la Conselleria de Educación logró el respaldo de dos de las cinco organizaciones a su propuesta de subida salarial progresiva de 200 euros brutos mensuales hasta 2028, además de bajada de ratios.

En todo caso, y una vez roto ese bloque sindical en lo que supone un tanto para Pérez Llorca, este martes se ha querido anunciar otro logro y es el de un pacto para los presupuestos. Se presentarán el próximo viernes tras ser aprobados por el pleno del Ejecutivo autonómico. Ese mismo día comenzará la tramitación en Les Corts y se prevé que la próxima semana ya comiencen las comparecencias de los consellers para presentar sus respectivas cuentas.

En el Parlamento autonómico se trabaja desde hace semanas con alargar el calendario para habilitar el mes de julio, como informó este periódico. Será a finales cuando queden aprobados los presupuestos (los días 21 y 22 de julio).

Lo que no llegará al mismo tiempo a Les Corts será la ley de Medidas Fiscales o conocida como ley de Acompañamiento. Ésta tiene que pasar por varios trámites que alargarán su registro en el Parlamento valenciano. Aunque el PP confía en que se acompase a Presupuestos y ambas normas sean aprobadas a la vez en julio, hay dudas sobre que finalmente estos plazos puedan encajar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.