PP y Vox culpan al Gobierno en sus conclusiones de la comisión de la dana y la oposición lo califica de "absoluta farsa"

Con el fin de la comisión de la dana en Les Corts llegan las conclusiones de los grupos. Por un lado, PP y Vox apuntan al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe, mientras que para PSPV y Compromís la comisión ha sido una "absoluta farsa" y que buscan "mantener un relato de infamia".

Así lo recogen las formaciones en sus respectivas propuestas de dictamen para la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, que finalizará sus trabajos este mes de mayo. Los grupos tenían de plazo hasta este viernes a las 14.00 horas para registrarlas.

El Partido Popular ha presentado un documento de 104 páginas en el que subraya que la conclusión "más evidente" de la comisión y la "lección que nos ha dejado la dana" es que "no basta con reaccionar cuando llega la emergencia".

"La verdadera protección comienza mucho antes, con la prevención, la sensibilización y formación de la población con protocolos de actuación eficaces", aseguran.

Es por ello que reivindican el "papel fundamental" de las obras hidráulicas para adaptar las infraestructuras a un escenario "más exigente". Sin embargo, avisa de que ninguna medida "será suficiente si no existe una responsabilidad compartida entre todas las administraciones".

Al margen de ello, el PP afirma que de los testimonios de los comparecientes "se puede concluir que el Gobierno de España y sus organismos no estuvieron a la altura de las circunstancias: bien por omisión, falta de comunicación o retrasos administrativos que paralizaron proyectos necesarios durante años".

"Emergencia nacional"

Para Vox, la conclusión de la comisión de investigación apunta directamente a la declaración de la emergencia nacional, ya que alegan que resulta "difícil sostener que la situación encajara dentro de una mera emergencia autonómica ordinaria".

"La magnitud de los daños, el alcance territorial, la movilización de medios estatales extraordinarios y la necesidad de coordinación entre múltiples organismos evidenciaban una situación excepcional que reunía objetivamente las características previstas en la legislación para la declaración de emergencia nacional", sostienen.

Argumenta que el "debate jurídico principal no puede centrarse en si la Generalitat tenía o no capacidad para declararla, porque dicha competencia corresponde al Estado, sino en si concurrían circunstancias suficientes para que la hubiera activado antes".

Y con respecto a la Generalitat, la formación reconoce "importantes carencias de coordinación y liderazgo político en los momentos más críticos".

"Más allá de las limitaciones derivadas de la información recibida por otros organismos, faltó una dirección más firme y proactiva, especialmente a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada", expresan.

"Absoluta farsa"

El PSPV, por su parte, ha presentado una propuesta de dictamen en la que advierte de que cualquiera que emane de esta comisión "nace viciado" y carga contra "las maniobras de PP y Vox para que la mayor negligencia sufrida por los valencianos quede impune".

Apunta a la vulneración del derecho al ejercicio de la función parlamentaria del artículo 23 de la Constitución, del artículo 22 del Estatut d'Autonomia y del artículo 52 del reglamento de Les Corts.

De hecho, acusan al PP y Vox de mantener "un relato de infamia, esta sí, claramente fáctica", y censuran que el entonces president Carlos Mazón "permaneció ajeno a la catástrofe, aislándose en El Ventorro durante las horas más dramáticas".

Compromís argumenta que aprobar cualquier dictamen sería "un ejercicio de falsedad y demagogia política" y rechaza participar. Califica de "absoluta farsa" la comisión, que "nunca ha estado dirigida a depurar responsabilidades políticas, sino a darle altavoz al relato que exculpaba absolutamente el Consell y responsabilizaba otras administraciones de todo lo ocurrido".

Ambos denuncian que el plan de trabajo aprobado "no se ha ejecutado íntegramente y no se ha justificado debidamente la modificación por la que se cierra la comisión" y critican que ni la exconsellera Salomé Pradas ni el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, incluidos en el mismo, hayan comparecido.