Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe alimentar a gatos callejeros, con multas de hasta 50.000€

Un gesto tan sencillo -y que puede considerarse amigable- como alimentar a un animal callejero puede costarle al ciudadano hasta 50.000 euros de multa.

La Ley de Bienestar Animal no lo ve con buenos ojos, y ya están en vigor sanciones para quienes ponen platos con comida y agua en las calles para los animales.

Eso sí, cabe destacar que no se trata de una prohibición generalizada de alimentar a los animales, sino una norma que acota el número de personas autorizadas para ello.

Según esta ley, solo algunas personas con autorización pueden alimentar a los animales sin ser expuestos a posibles sanciones.

¿Quiénes son estas personas autorizadas? Técnicamente, los gatos callejeros son responsabilidad directa de los ayuntamientos, y son ellos quienes deben formar y acreditar a los cuidadores.

¿Puedo ser uno de ellos? Sí. Cualquier persona que quiera ayudar a una colonia de gatos debe formar parte del programa oficial de cuidados del municipio.

Estos suelen basarse en el método de Captura, Esterilización y Retorno (CER), que ahora gestiona más de 15.000 colonias en España.

Así, quien cuide a los gatos debe hacerlo, además, teniendo en cuenta siempre unas normas muy estrictas relacionadas con la limpieza y la salud pública.

Porque el dejar un plato con comida en la calle para que, por ejemplo, gatos callejeros se la coman, no es simplemente una muestra de cariño para los felinos.

En ocasiones los animales no se comen toda la comida, y el dejarla en la calle puede atraer plagas de roedores y generar malos olores.

Incluso puede hacer que las colonias de gatos aumenten sin control. Acabar con estas situaciones es precisamente el motivo de esta norma.

Por ello, quien se salte esta norma se enfrenta -en función de la gravedad- a multas de entre 500 y 50.000 euros.

Las infracciones leves, como dar de comer sin permiso o incumplir las normas de limpieza, conllevan multas de entre 500 y 10.000 euros.

Las infracciones graves, como alimentar a los animales con vísceras o despojos sin controles sanitarios, conllevan multas de hasta 50.000 euros.

De esta forma, el Gobierno quiere hacer frente a las cifras oficiales, que ascienden a los 288.000 animales abandonados y recogidos al año.

Los motivos: desde camadas no deseadas hasta el incremento del coste para mantener una mascota, algo a lo que muchas familias no pueden hacer frente.

22.000 en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia calcula que en la ciudad existen cerca de 22.000 gatos comunitarios en más de 600 colonias.

El consistorio abrió recientemente el primer centro municipal de España especializado en esterilización en colonias felinas, que se dedicará íntegramente a la atención, cuidado y esterilización de los animales.

Para ello se han destinado 60.000 euros al acondicionamiento del edificio, que dispone de quirófano con dos unidades quirúrgicas, laboratorio, espacios para la recuperación de los felinos, zonas para la limpieza y desinfección de materiales y vestuario.

En la planta superior se ubica la zona de laboratorio con maquinaria para analíticas, sala de rayos X y parte administrativa y formativa.

El funcionamiento del centro se organizará por medio de citas programadas.