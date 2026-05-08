El PP pide al gobierno socialista de Quart de Poblet que explique la adjudicación de VPO a la alcaldesa y al hijo de la teniente

El Partido Popular de Quart de Poblet ha pedido explicaciones al gobierno socialista ante la sucesión de informaciones que señalan que la alcaldesa, Cristina Mora, consiguió una vivienda de VPO en 2010, así como el hijo de la teniente de alcalde, María Consuelo Campos, en 2022.

Para el portavoz 'popular' Raúl Esteban resulta "llamativo" que el hijo de la teniente de alcalde y familia del histórico de Compromís, Lluismi Campos, "haya podido conseguir una VPO residiendo en Londres".

"Esperamos que el PSPV aporte la documentación necesaria que acredite la limpieza del proceso", ha agregado, para advertir que "uno de los requisitos para acceder a este tipo de viviendas, más baratas, es residir en el municipio".

"El pueblo de Quart merece transparencia, conocer con luz y taquígrafos cómo fue el proceso porque mientras no se dé esta información la sombra de la duda está presente", ha valorado Raúl Esteban.

En este sentido, ha avanzado que el Grupo Popular ya ha registrado las preguntas en el Ayuntamiento con la intención "de conocer lo antes posible los detalles de la adjudicación de la vivienda".

Además, el portavoz del PP ha mostrado su preocupación por las informaciones publicadas.

"Estar abriendo portadas de periódicos por este tema cuando estamos en una crisis de vivienda insostenible, especialmente para los más jóvenes y los más vulnerables, no es de recibo", ha esgrimido el concejal.

También ha asegurado que aunque están acostumbrados "a las noticias de las guerras internas de los socialistas en Quart, esto va mucho más allá".

"Ante la gravedad" de las informaciones publicadas, Raúl Esteban ha declarado que el PP llegará "hasta el final" en este asunto: "Nos reservamos las acciones políticas y judiciales oportunas en caso de que no se esclarezcan los hechos suficientemente".

"La ciudadanía de Quart de Poblet depositó su confianza en el PP para fiscalizar al gobierno y, que a nadie le quepa duda, lo estamos haciendo y seguiremos trabajando en este sentido", ha zanjado.