La Fiscalía apoya la petición de Mazón de personarse en la causa de la dana: fue rechazada por la jueza

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este miércoles en Les Corts. José Cuéllar / Corts

La Fiscalía ha apoyado la personación de Carlos Mazón en la causa de la dana. El Ministerio Público ha informado de manera favorable a que la jueza admita la petición del expresidente de la Generalitat después de que ésta la rechazara.

Mazón recurrió la decisión ante la Audiencia de Valencia y algunas de las partes han presentado alegaciones. Ahora, la Fiscalía comparte el criterio del expresidente de la Generalitat y considera que ha de tener "la posibilidad de tener conocimiento de las actuaciones procesales". Es decir, de acceso a la causa.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.