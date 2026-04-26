La Generalitat ultima el concurso de ideas del futuro parque inundable: saldrá en verano y será internacional

La Generalitat Valenciana ultima estos días los pliegos del concurso internacional de ideas para el diseño del futuro parque inundable. Un proyecto anunciado el pasado verano como una infraestructura para hacer frente a episodios semejantes a la dana del 29 de octubre de 2024 que se cobró 230 víctimas mortales.

La Vicepresidencia tercera y Conselleria para la Recuperación que dirige Vicente Martínez Mus tiene intención de licitar el concurso en las próximas semanas, con la idea de que pueda publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado en los meses de verano, aunque bien podría acabar demorándose al mes de septiembre.

El concurso tendrá carácter internacional para que las empresas interesadas y expertos paisajistas y urbanistas de todo el mundo puedan presentar sus proyectos. De todos ellos, se elegirán a tres finalistas de entre los cuales se elegirá el diseño ganador.

Para poder iniciar la redacción de los pliegos del concurso, la Generalitat ha debido consensuar tanto con los ayuntamientos afectados como con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la delimitación de los terrenos por los que discurrirá el parque.

El hecho de que se realice un proyecto de diseño global responde a la necesidad de que para que el proyecto tenga cierta unidad, a pesar de que se vaya a desarrollar por tramos y fases. No en vano, el ejecutivo autonómico ha optado por dividir las actuaciones sobre el terreno en 18 tramos dada su magnitud.

El proyecto, conformado por dos corredores verdes a lo largo de las riberas del antiguo cauce del Turia y del barranco del Poyo, cuenta con una extensión de 1.500 hectáreas. En su conjunto la obra tendrá 73 kilómetros de largo y tiene como objetivo actuar como zona de laminación ante futuras riadas.

Por este motivo, el Gobierno valenciano ha decidido dividir las actuaciones que se deberán realizar para dar vida al parque en un total de 18 sectores. El primero de ellos es el más extenso, el de Pla de Quart, con un total de 726,9 hectáreas de prolongación.

Su extensión es la más relevante de todos los tramos: es más grande que la ciudad de San Marino o que el propio Hyde Park de Londres, y equivale a 14 veces los Jardines de Viveros.

El terreno pertenece a Quart de Poblet, pero se encuentra rodeado por los municipios de Riba-roja, Aldaia, Chiva, Torrent y Alaquas. Todos ellos, afectados por la riada de 2024.

La mayoría de suelo de esta pastilla de terreno es suelo rústico que quedó especialmente afectado por la riada que arrasó principalmente municipios de la provincia de Valencia.

La mayoría son antiguos cultivos que poco a poco se han quedado abandonados, si bien algunos pocos siguen en activo. Junto a las zonas de cultivo, también hay otros espacios de monte bajo con vegetación poco controlada.

Todo ello hace que esta zona reúna las condiciones idóneas para ser el primer sector del proyecto en desarrollarse, pues tiene capacidad para retener gran cantidad de agua, de absorberla como si de una esponja se tratase en episodios de lluvias intensas.

Con ello, podría reducir la cantidad de agua que pudiera llegar a los cascos urbanos en caso de que un episodio como el del 29 de octubre de 2024 volviera a producirse.

Expropiaciones de terreno

Para poder iniciar las actuaciones, será necesario que previamente la Generalitat expropie los terrenos. En el caso de este primer sector, se calcula que la cifra ascendería a 75 millones de euros, si bien desde el Consell sostienen que la cuantía global acabará incrementándose con el coste del resto de tramos.

Aunque se trate de espacios más pequeños, lo cierto es que hay terrenos que tienen un valor más elevado. Por ejemplo, aquellos que bordean o atraviesan cascos urbanos, donde el precio del suelo es mucho mayor.

Respecto a las expropiaciones en estas zonas, la administración no ha realizado todavía ninguna estimación. Pero sin duda elevarán el montante total a abonar a los propietarios.

El motivo por el cual el Gobierno valenciano ha optado por 'trocear' el recorrido del parque no es otro que el de intentar agilizar la ejecución de las obras en cada uno de ellos, de manera que no se eternice su desarrollo.

Además, eso permitiría licitar la ejecución de planes en varios tramos de forma simultánea y no esperar a la finalización de uno para el inicio del siguiente.

Hasta que se convoque y resuelva el concurso de ideas que dé cierta unidad al proyecto, el Gobierno valenciano tiene algunas ideas de lo que acometer en cada uno de los espacios. El tramo 8, como el 1, por ejemplo, es otro de los más desarrollados en este sentido.

La idea es crear en él un gran parque que pueda conectar Valencia con su área metropolitana y municipios como Benetússer, Alfafar, Sedaví o Paiporta.

Será la segunda área verde de la ciudad por extensión, por detrás del Jardín del Turia, pero por delante de Viveros y servirá para coser Valencia con l'Horta Sud.

El ejecutivo autonómico abre aquí el abanico de posibilidades sobre las dotaciones que podrá acoger: cultivos, bosques, un paseo anular junto a una ciclovía, zonas de aparcamiento para residentes contiguas al parque o incluso el desarrollo de vivienda pública, que es uno de los grandes problemas actuales.

Una ciclovía para conectar

Más allá de las intervenciones que se hagan en cada lugar, la Generalitat tiene además la intención de poder conectar todo el parque inundable y las zonas cero de la dana con una gran ciclovía, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

El modelo a seguir es el del Lakefront Trail de Chicago, un sendero pavimentado de 29 kilómetros que bordea la costa del lago Míchigan. Recorrerlo se sitúa en el 'top 10' de cosas que hacer si visitas esta ciudad de Illinois, según las mejores guías de viajes.

Su diseño conecta varios puntos de la ciudad y permite descongestionar el tráfico, que los vecinos se desplacen en bicicletas, patines o patinetes y a su vez aborda los problemas de drenaje local, o el desbordamiento ocasional de olas, comunes en parques lacustres.