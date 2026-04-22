La Diputación invierte 12M en su plan de recuperación de patrimonio: se beneficiarán 30 municipios valencianos

La Diputación de Valencia ha presentado este miércoles su "ambicioso" plan de recuperación del patrimonio valenciano, que comporta un total de 30 intervenciones en localidades de 13 comarcas de la provincia.

Este plan se lleva a cabo gracias a una inversión inicial de 12 millones de euros con la que la institución provincial asumirá el 100% de la financiación de estas actuaciones, de la que el 75% se concederá en el momento de la adjudicación para "agilizar" las mismas y el resto, tras la justificación de los trabajos.

Entre las localidades donde se intervendrá figuran Aielo de Malferit, Alpuente, Alfara del Patriarca, Benifla, Cofrentes, Potries, Canet d'en Berenguer, Beniparrell, Montroi, Olocau o Xàtiva.

Se intervendrá en inmuebles catalogados como Bienes de Relevancia Local (BRL) o de Interés Cultural (BIC) de titularidad municipal y todas las actuaciones tienen un presupuesto superior a 100.000 euros.

Respecto a los proyectos, destacan la rehabilitación del Palacio de los Bellvis de Benissuera (950.000 euros), la recuperación de las murallas que unen las torres del castillo de Castielfabib (512.000) y la rehabilitación de la Torre del Virrey de l'Eliana (623.000).

También la consolidación del Palacio de los Condes de Orbe y Piniés de Quartell (500.000), la restauración de la Ermita de la Santa Cruz de Teresa de Cofrentes (482.000), la habilitación del Molino Harinero de Beniflà como centro expositivo (500.000) la rehabilitación de la Torre de Montroi (816.000) e intervenciones en el Monasterio de Santa Clara de Xàtiva y el Palacio de la Señoría de Alfara (un millón cada una).

El acto ha estado presidido por el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y ha contado también con la participación de la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, y del arquitecto Tirso José Ávila, además de la asistencia de alcaldes y alcaldesas de la provincia.

Precisamente, Mompó ha anunciado que la corporación trabaja para incorporar otros cinco millones de euros con el fin de estudiar "todas las propuestas presentadas" para que puedan tener "la oportunidad de materializarse".

El dirigente provincial ha reivindicado que este plan no es "de chapa y pintura" y ha lamentado que estas actuaciones hayan estado ocho años "guardadas en un cajón".

El dirigente provincial ha destacado que esta iniciativa, que supone "el mayor desembolso del patrimonio de la última década", se erige como una "llamada de auxilio" como cuando "un castillo se cae" y ha lamentado que "durante años" ante esta situación en la Diputación de València se haya encontrado "silencio y persianas bajadas".

"Hoy estamos para romper ese silencio", ha proclamado, al tiempo que ha apostado por trabajar "con hechos, realidad e inversión".

"En los últimos meses algunos partidos vaticinaban que esta institución estaba condenada a una parálisis, pero esta es nuestra respuesta. No solo no hemos parado, sino que hemos acelerado", ha reivindicado.

Lo ha hecho así en alusión al plan de recuperación de patrimonio en un contexto en que la Diputación no ha podido aprobar sus presupuestos para el presente ejercicio por falta de acuerdo.

Además, ha resaltado que ahora el patrimonio sí que está en las prioridades del gobierno provincial frente a los ocho años de ejecutivos de izquierdas.

"No fue un error de cálculo, sino una claudicación cultural", ha considerado Mompó, que ha insistido en que este asunto se trata de "justicia territorial": "Ante la alarma, gestión; ante la parálisis; gestión; y ante quienes dudaban, aquí están 30 proyectos que vuelven a poner a la provincia en el mapa".

Mientras, la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha reivindicado que la corporación vuelve a "hacer historia" con este "ambicioso" plan de recuperación del patrimonio.

Además, ha lamentado que haya tenido que pasar "mucho tiempo", dado que la última iniciativa similar se impulsó hace casi una década, en 2017, por lo que ha celebrado que el actual gobierno haya dado un "decidido paso adelante".

La dirigente provincial ha señalado que este plan busca convertir a las localidades de la provincia en "faros de luz" para "revivir una parte del pasado que las define y otorga su propia esencia".

También ha puesto en valor que, con estas intervenciones, podrán sumar "nuevos atractivos", al tiempo que luchar contra la despoblación en el caso de los pueblos más pequeños.

Enguix ha reconocido que las intervenciones en materia de patrimonio son "complejas" pero, a la vez, ha asegurado que le "motivan los retos que transforman nuestros pueblos", que con esta iniciativa tendrán la oportunidad de "sumar nuevos atractivos".

Además, ha puesto en valor que la Diputación asumirá el 100% de la financiación de estas actuaciones con el propósito de que "ningún proyecto se quede en el cajón por falta de recursos" y para estar "cerca de las necesidades" de los ayuntamientos.

Por su parte, el técnico especialista en intervención en Patrimonio Tirso José Ávila ha expuesto que recientemente ha detectado un "cambio notable" en la percepción que tiene la población respecto a las inversiones de las administraciones públicas en recuperación de patrimonio y, de hecho, lo considera "oportuno", mientras que antes "nunca era una prioridad".

"Es una idea que ha ido cambiando", ha especificado, y ha resaltado los "claros beneficios" que ello conlleva "para la comunidad", con un alcance que llega "más allá" de la localidad al servir de "reclamo".

Respecto al plan puesto en marcha por la Diputación, ha valorado que supondrá un impacto "cercano y directo" y ha pedido no entenderlo "únicamente como una obligación legal, sino como una oportunidad con retorno económico, cultural y social".