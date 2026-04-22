El bombero forestal que humilló a Gabriela Bravo en Twitter acepta una multa e indemnizarle con 3.000 euros

La Audiencia de Valencia ha acogido este miércoles el juicio a un bombero forestal por un presunto delito de odio después de que en abril de 2023 dirigiera un tuit ofensivo contra la entonces consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo.

El acusado ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por un delito de injurias a la autoridad en lugar de un delito de odio. Así, ha asumido una condena de 900 euros de multa y 3.000 euros de indemnización a Bravo en concepto de responsabilidad civil por daños morales. A ello se añade la prohibición de comunicarse y aproximarse a la exconsellera por un plazo de tres años.

El bombero forestal ha reconocido de esta manera los delitos y la Sala ha dictado la sentencia in voce, por lo que el juicio se ha celebrado con mucha rapidez.

El hombre publicó un mensaje en X -antes Twitter- en abril de 2023 que decía: "No se lo tengáis en cuenta, esta señora tiene el mérito de acostarse con el jefe (peluquines) y nos exige a nosotros mérito y capacidad... cuando llevamos media vida trabajando en esto. Claro que nosotros no comemos pollas, apagamos incendios y eso no debe ser lo que quieren".

El mensaje fue publicado como reacción a unas declaraciones de Bravo. La exconsellera de Justicia lo denunció. El juzgado de Instrucción número 3 de Requena inició la investigación y decidió abrir juicio oral.

La Fiscalía de delitos de odio, en un escrito firmado por Susana Gisbert, señaló que el acusado publicó el mensaje "con la intención de menospreciar y humillar a la persona a la que se refería por razón de su condición de mujer".

Como consecuencia de ello, proseguía, Bravo -fiscal de profesión- "se sintió fuertemente menospreciada y humillada, máxime teniendo en cuenta que los hechos, además de publicarse en la red social, tuvieron repercusión pública habida cuenta el cargo público que ella ostentaba y su condición de pareja del entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig (hecho público y conocido".

Por este motivo, la Fiscalía consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas en la Constitución en concurso con un delito contra la integridad moral.

Con carácter alternativo, señalaba la calificación fiscal un delito de injurias a autoridad. Además, consideraba que concurría la circunstancia agravante de discriminación por género.

Por el primer delito, la Fiscalía pedía un año y tres meses de prisión, además de una multa. Por el delito alternativo, año y dos meses de cárcel y la prohibición de comunicación y aproximación a Bravo por tiempo de tres años.

También solicitaba la suspensión de la cuenta del bombero forestal en la red social.

La Fiscalía pedía igualmente que el acusado pagara a la exconsellera, en concepto de responsabilidad civil, 8.000 euros por el daño moral.

Finalmente, la condena se queda en multa e indemnización por la conformidad alcanzada.