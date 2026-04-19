La Generalitat impulsa en Europa un proyecto de parques inundables para prevenir riadas

El parque inundable de La Marjal de Alicante, uno de los más importantes de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha dado a conocer en el ámbito europeo su propuesta de parques inundables metropolitanos, un proyecto que prevé desarrollar en las riberas del Turia y del Poyo.

La iniciativa abarcaría unas 1.500 hectáreas de zonas verdes y serviría como una nueva infraestructura natural para proteger el territorio frente a posibles inundaciones.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha mantenido un encuentro telemático con representantes del gobierno de Baviera (Alemania), responsables de políticas verdes contra inundaciones, así como con técnicos de la Autoridad de Gestión del Agua de Múnich.

Durante la reunión, Mérida subrayó que esta propuesta se sitúa en la misma línea que otras iniciativas similares que ya se están desarrollando en distintos países europeos.

Además, destacó que la Generalitat está impulsando una estrategia territorial integral, que calificó de “pionera en España”, orientada a reforzar el territorio mediante soluciones basadas en la naturaleza capaces de mitigar fenómenos meteorológicos extremos.

El comisionado también explicó que los procesos de recuperación tras grandes inundaciones en Europa suelen prolongarse durante años —incluso más de cinco— debido a que los proyectos de regeneración y mejora de la resiliencia territorial requieren plazos amplios para su ejecución.

En el encuentro se abordaron igualmente los modelos de financiación utilizados por Baviera y se estudió la posibilidad de acceder a fondos europeos para impulsar el desarrollo de estos parques inundables.

Según las estimaciones del Consell, el proyecto —que incluye más de 72 kilómetros de itinerarios verdes y fluviales— supondrá una inversión superior a los 150 millones de euros. Este plan estratégico combinará financiación pública y privada, incluyendo mecanismos vinculados a la compensación de emisiones de CO₂, además de optar a ayudas de la Unión Europea.

Lecciones aprendidas

En el marco de la difusión de estas iniciativas y la búsqueda de colaboraciones, la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, junto a la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Lourdes Pérez, han participado en el congreso internacional ‘Recuperación tras inundaciones y reconstrucción resiliente en Europa’, organizado dentro del programa europeo JCAR ATRACE.

Durante este foro, ambas responsables destacaron las acciones que está llevando a cabo el Consell a través del Plan de Recuperación Endavant, centrado en la reconstrucción de las zonas afectadas por las riadas.

Asimismo, el encuentro permitió analizar las políticas aplicadas en distintas regiones europeas afectadas por inundaciones, como Alemania, Bélgica, los Países Bajos (2021) y Hauts-de-France (2024), además del caso valenciano.

El objetivo principal del congreso es intercambiar experiencias, identificar buenas prácticas y extraer aprendizajes que contribuyan a mejorar los procesos de recuperación y acelerar la reconstrucción tras este tipo de catástrofes.