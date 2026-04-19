Estos son los cambios legales que prepara el Gobierno valenciano para el teletrabajo de los funcionarios

El Gobierno valenciano prepara un nuevo decreto de teletrabajo para darle un giro de 180º a la modalidad de trabajo no presencial de los funcionarios de la administración autonómica. En particular, para que todos los empleados públicos, independientemente de la Conselleria en la que presten sus servicios, puedan solicitarlo si su puesto lo permite.

Hasta el momento, la Generalitat Valenciana tan solo autorizaba el trabajo no presencial a su plantilla en aquellos departamentos que hubieran aprobado un programa de teletrabajo. En estos casos, además, se establecían unos requisitos mínimos para poder optar a ello.

A modo de ejemplo: los interesados debían llevar al menos tres meses en el puesto de trabajo para poder teletrabajar. Y si cambiaban de categoría, aunque fuera dentro de la misma unidad administrativa, perdían este derecho.

En caso de que quisieran recuperar esta concesión, tendrían que volver a solicitar autorización y superar de nuevo todos los trámites para poder hacerlo efectivo.

Además, los planes de teletrabajo no eran generales para toda una conselleria, sino que cada dirección general o servicio tenía el suyo propio, con sus características propias. Lo que hacía que no hubiera tampoco unidad de criterio a la hora de diseñar los programas.

De hecho, actualmente son varias las consellerias que no tienen ningún plan de teletrabajo aprobado, a pesar de que podían haberlo hecho desde 2020. Son Presidencia de la Generalitat, la Conselleria de Justicia, la Conselleria de Sanidad.

Tampoco la Conselleria de Educación, si bien sí existen algunas personas de un servicio determinado (Labora) que tiene autorizado el teletrabajo. Esto es porque cuando se reestructuró el gobierno y se unió Empleo con Educación, ya había funcionarios de empleo que tenían autorizado el teletrabajo.

Todo un laberinto burocrático y criterios que, ahora mismo, desaparecerían con la nueva norma en la que trabaja la Conselleria de Hacienda y Función Pública que dirige José Antonio Rovira.

Con los cambios que planea la Generalitat, por ejemplo, no hará falta que una Conselleria determinada disponga de plan de teletrabajo para que un trabajador pueda solicitar trabajar a distancia.

Simplemente, el funcionario interesado tendrá que reclamarlo a su jefe de personal. Una vez lo haga, será el director general de esta conselleria -no Función Pública- quien haga un informe sobre si cumple requisitos, si su puesto es susceptible de teletrabajo, o los días máximos a la semana que podrían trabajar de forma no presencial.

Con todos estos datos, las subsecretarías de cada área del Gobierno valenciano resolverán de forma favorable o desfavorable la solicitud. Y en caso de ser rechazada, tendrá que motivarse tal decisión. Es decir: no podrá negarse una petición sin justificación, ni ser arbitrario. Toda resolución deberá ir acompañada de un informe motivado.

Todo, eso sí, deberá ponerse negro sobre blanco en las próximas semanas. Pero por lo pronto, la Conselleria de Función Pública ya ha trasladado las líneas maestras a los sindicatos de cuáles serán los principales cambios en los que trabajan para facilitar el teletrabajo a los funcionarios.