Mauri, el hermano 'youtuber' de Anglés que denunció a Koldo por 'estafarlo' con mascarillas y renegó de su nombre

Mauri Anglés quiere contar su propia historia, pero un día renegó de su nombre. El hermano del fugitivo Antonio Anglés quiso borrar sus raíces después de que este último fuera considerado autor, junto a Miquel Ricart, del triple crimen de las niñas de Alcàsser en 1992.

Joaquín Martins Monroig fue su nueva identidad. Hasta ahora. Mauri ha decidido dejar por escrito su propia biografía, titulada El huracán Anglés, que verá la luz pronto. Y lo comparte en su canal de YouTube, -o "su desván", como lo llama él-, desde donde graba sus vídeos.

Pero no solo ha vuelto al foco mediático por eso, sino por revelar que Ábalos y Koldo visitaron su clínica de Massanassa en 2020 para realizarse un injerto capilar, además de 'estafarlo' con la compra de mascarillas.

El hermano de Antonio Anglés cedió el espacio pero jamás cobró nada a cambio. Recuerda, además, que ambos pagaron en efectivo a las empleadas.

En una entrevista concedida a El Mundo cuenta que denunció a Koldo en 2024 -tras enterarse de que estaban investigados por corrupción-. Al parecer, le pagó unos 10.000 euros en efectivo por 20.000 mascarillas que nunca recibió. Solo la mitad, que donó a la Policía y a los comercios que lo necesitaban en pandemia.

También afirma que el exasesor de Ábalos le ofreció negocios para abaratar el coste del combustible en sus gasolineras low cost, aunque Anglés lo rechazó y ni siquiera lo comunicó a sus socios.

Mauricio y su hermano Carlos fueron juzgados por extorsionar a un empresario para que cediera su participación en una gasolinera de Yecla (Murcia), al que acusaban de haber robado 500.000 euros que Carlos guardaba en su coche, un Ferrari.

Al negar la deuda, lo amenazaron con una pistola y le obligaron a acompañarles a una notaría de Benetússer, donde firmó la cesión del 40% de las acciones que poseía de una gasolinera en Yecla (Murcia) a favor del clan, según constaba en el escrito de acusación.

La Fiscalía solicitaba para ellos penas de entre cinco y 12 años de prisión. Pero la víctima no acudió al juicio a ratificar la denuncia porque estaba en busca y captura por narcotráfico y fueron absueltos.

Antes de celebrarse el juicio aprovecharon para traspasar los establecimientos. Los Anglés contaban con varias sociedades a su nombre, según constaba en el Registro Mercantil.

Carlos traspasó su participación en la mencionada Carburantes del Siglo XXI SL, que pasó en octubre de 2019 a manos de una sociedad inversora.

El negocio tenía la sede en su domicilio de Massanassa, del que facturó más de 575.000 euros en 2017, el último ejercicio del que constaban cuentas de la empresa.

El desván de Mauri

En su faceta de youtuber, se remonta a contar los inicios de su vida, mientras recorre los diferentes lugares que han sido testigos de su historia. Lo hace abiertamente. Sin escrúpulos.

"Éramos una familia normal. Mis abuelos vivían en Almería. En 1913 emigraron a Brasil. Mi padre emigró también cuando aquí en España estaba la cosa complicada con sus dos hermanos y allí conoció a mi madre. Entonces allí nacieron cuatro hermanos míos y luego vinieron para acá y aquí nacimos los demás", relata.

En un primer capítulo subido a su canal, explica que todo se torció desde que empezaron a vivir en la calle Colón, 59. Aunque reconoce que los primeros años fueron felices: "Mi padre nos llevaba a la Albufera, a pescar, era fontanero, trabajaba".

Los problemas con el alcohol de su padre, sumados a la delincuencia de los años 90 es lo que hizo que la familia se destructurase. Carlos y Mauri fueron a varios internados.

Sobre su hermano Antonio, recuerda que se metía "en jaleos y en trapicheos": "Yo tenía seis años y medio, siete. Fue muy fuerte para mí ver una chica atada y que nos obligara a estar allí. Evidentemente lo denunciamos a la Guardia Civil. Son cosas que al final pasan cuando unos niños y te marcan, pero tienes que ser fuerte y seguir adelante".

Del matadero de pollos donde trabajaba su madre Neusa, prosigue su ruta a la siguiente casa donde residieron: Camí Real 101, puerta 4. Desde el piso cuarto de esta ubicación huyó Antonio Anglés. Jamás apareció.

"Desde allí vivimos todo el torbellino mediático. Llega el huracán y nos envuelve a todos", lamenta.

También exhibe en el vídeo la parte de atrás de la casa. "Por aquí mi hermano saltó. Esto era un salón de bodas. Él salió por aquí y aquí tenía una CBR, la famosa moto robada y se marchó. Si la puerta estaba trancada es porque la trancó él", afirma.

Desde entonces, sus hermanos dejaron de apellidarse Anglés Martins y empezaron a ser Martins Monroig, para intentar pasar desapercibidos. Mauri se llamaría Joaquín.

Caso Alcàsser

Mauri estuvo investigado por el crimen de Toñi, Miriam y Dessiré e incluso tuvo un careo con Miguel Ricard durante el juicio, pero no se pudo acreditar su participación.

Otro de los hermanos Anglés que se cambió el apellido, Carlos Martins, también fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas por la Audiencia Provincial.

Ricart salió de prisión en 2013 tras desactivarse la doctrina Parot mientras que a Anglés, cuya responsabilidad penal no se extinguirá hasta diciembre de 2029, supuestamente se le perdió la pista en 1993 en la bahía de Dublín, cuando viajaba como polizón en un barco.

La familia decidió formalizar esta petición tras 30 años sin que Policía y Guardia Civil hayan encontrado una pista sobre el paradero de Anglés y con vistas a acceder a la herencia familiar.

En noviembre de 2021 la Policía Nacional y la Europol reactivaron la búsqueda de Anglés.

Es un procedimiento habitual que siguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante personas con orden de búsqueda por diferentes delitos y en el que, cada cierto tiempo, se vuelven a activar las requisitorias que obran en la causa.