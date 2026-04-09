Los promotores mantienen los festivales: piden una reunión a Catalá y a CACSA con 80.000 asistentes en el aire

Los promotores de los festivales que se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia siguen adelante pese a la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a evitar que el ruido moleste a los vecinos.

PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR han lanzado un mensaje de calma en representación de sus asociaciones y de los promotores afectados por esta situación.

Así, han reclamado una reunión urgente con la alcaldesa de Valencia, la Generalitat y CACSA para abordar de manera conjunta una solución, y piden tranquilidad a los 80.000 asistentes.

Las asociaciones advierten de que la falta de respuesta mantiene en una "situación de incertidumbre" a más de 80.000 compradores de entradas, pero también a 8.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a estos eventos y a los propios promotores.

Todos ellos, aseguran, "continúan sin ser recibidos por las administraciones implicadas pese a la dimensión económica, laboral, turística y cultural del problema".

Según trasladan las entidades firmantes, "están en juego 40 millones de euros de impacto directo" en la ciudad de Valencia, además de "2 millones de euros de recaudación para CACSA y miles de puestos de trabajo asociados" a la celebración de estos grandes festivales.

A su juicio, esta situación "pone en entredicho la marca proyectada por el Ayuntamiento como Valencia Music City, así como el modelo de turismo musical y de festivales que la Generalitat viene presentando como una referencia en España".

Las asociaciones subrayan además que no está en juego únicamente la celebración de unos eventos concretos, sino también una parte relevante del ecosistema de actividades musicales y culturales que contribuye a la identidad, la proyección exterior y la capacidad de atracción de Valencia.

A su juicio, los festivales "forman parte de esa cadena de valor cultural e industrial" que genera actividad durante meses, moviliza a artistas, técnicos, proveedores y empresas auxiliares, y refuerza a Valencia como una plaza capaz de acoger grandes propuestas musicales.

Por ello, consideran que prolongar esta indefinición supone dañar no solo la economía vinculada al sector, sino también la credibilidad cultural de la ciudad.

Ante esta situación, las asociaciones subrayan que tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el Ayuntamiento de Valencia a CACSA no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica.

En este sentido, los promotores aseguran que no han recibido ninguna notificación por parte de CACSA que prohíba la realización de los eventos en caso de que se garantice ese cumplimiento.

Por ello, los festivales continúan programados, con el objetivo de trasladar tranquilidad a los compradores de entradas mientras no exista una instrucción formal en sentido contrario.

Las asociaciones y los promotores afectados aseguran que han seguido trabajando durante estas dos últimas semanas, "incluidos los días festivos", para tratar de avanzar en una salida consensuada.

Sin embargo, lamentan que la reunión prevista con el consistorio para el pasado 7 de abril fuera cancelada días antes por el Ayuntamiento, según se les comunicó, por problemas de agenda.

Ante esta situación, PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR insisten en la necesidad de que todas las partes implicadas se sienten de manera inmediata para encontrar una solución conjunta "que permita dar certidumbre al sector, proteger el empleo, preservar la actividad económica asociada a los festivales, defender su dimensión cultural e industrial y evitar un mayor deterioro de la imagen de Valencia como destino musical y cultural".

"Resulta incomprensible que, con más de 80.000 asistentes afectados, 8.000 trabajadores pendientes y decenas de millones de euros en juego, las administraciones sigan sin sentarse con el sector para buscar una solución seria, conjunta e inmediata", añaden.