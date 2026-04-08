La Diputación invierte 10,5 millones en 50 municipios de Valencia: "Los Ayuntamientos deciden en qué gastarlo"

El Pla Obert de la Diputación de Valencia suma ya 1.053 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión de 158 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal, principal programa inversor de la corporación.

Estas cifras se han alcanzado tras la aprobación del último decreto, con fecha 30 de marzo, en el que se da luz verde a 66 iniciativas presentadas por 49 ayuntamientos y dos mancomunidades.

"El Pla Obert incrementa su ritmo con el transcurso de la legislatura, tal y como habíamos previsto al dotarlo de mayor flexibilidad y sin tiempos cerrados", destaca la vicepresidenta Natàlia Enguix.

Enguix es la responsable de Cooperación Municipal, el área que coordina el mayor plan inversor en la historia de la Diputación de Valencia.

"La evolución del programa demuestra que no nos equivocamos concediendo más facilidades a los ayuntamientos para presentar sus solicitudes en cualquier momento", explica la vicepresidenta.

Así, añade que esto permite "que maduren la decisión de en qué invertir el dinero, bien sea en pequeñas obras y adquisición de material o en grandes proyectos de legislatura que con menos tiempo es complicado poner en marcha".

La responsable de Cooperación coincide con el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, en que el Pla Obert "es el reflejo de la cercanía que la institución debe tener con los 266 municipios de la provincia, las entidades locales menores y las mancomunidades".

Para Mompó, el programa inversor incluye "todo aquello que nos plantean los ayuntamientos y que necesitan sus vecinos, desde actuaciones urbanísticas hasta mejoras de la accesibilidad y las zonas verdes y deportivas, pasando por la adecuación de edificios y la renovación del ciclo del agua, entre otras muchas solicitudes como la adquisición de materiales y vehículos municipales".

Por comarcas, la Ribera Alta y la Safor son las que más actuaciones concentran en el nuevo decreto del Pla Obert, con 11 nuevos proyectos cada una.

Les siguen la Vall d’Albaida y la Costera con ocho iniciativas aprobadas, y la Serranía con seis. Además, el área provincial de Cooperación ha dado luz verde a otros cinco proyectos de municipios de l’Horta Sud; cuatro en l’Horta Nord; otros cuatro en el Camp de Morvedre; y tres en la Ribera Baixa y el Rincón de Ademuz.

El listado de nuevas obras lo completan Alborache, en la Hoya de Buñol, que mejorará la accesibilidad de la calle de Abajo con una inversión de 316.000 euros; Gátova, en el Camp de Túria, que rehabilitará la piscina municipal (235.000 euros); y Millares, en la Canal de Navarrés, que tiene previstas mejoras en el centro de gestión de residuos (52.000 euros).

Los municipios más activos esta vez han sido Casas Altas, en el Rincón de Ademuz, y Gilet, en el Camp de Morvedre, con tres actuaciones presentadas y aprobadas.

Tous, Cotes, Palma de Gandia, Guardamar de la Safor, Salem, Otos, L’Alcúdia de Crespins, Vallada, Cerdà, Paiporta y Chelva, cuentan con dos nuevos proyectos en marcha.

Entre las actuaciones más destacadas encontramos la rehabilitación de espacios públicos para servicios sociales en Paiporta, con una inversión global cercana al millón y medio de euros y la renovación de aceras en la calle Joan Fuster de Algemesí (400.000 euros).

También la reurbanización de varias calles de Vallada, incluyendo la renovación de la red de saneamiento y agua potable (498.000); la cubierta de la pista de baloncesto del polideportivo de Benifairó de la Valldigna (400.000); y la reforma del parc Primer de Maig de Montaverner (280.000).

Otros proyectos destacados son la rehabilitación de un edificio para hogar del jubilado en Emperador (280.000 euros); la ampliación del camino de Resalany de Masalavés (290.000); y la urbanización del núcleo histórico de Palma de Gandia (328.000).

En el último decreto empiezan a aparecer solicitudes para la mejora de piscinas municipales, caso de las aprobadas a Palma de Gandia, La Yesa, Tuéjar, Otos y la ya mencionada en Gátova.