La microtuneladora de la UPV gana el premio a la innovación en la competición de Elon Musk contra otras siete universidades

La microtuneladora de la UPV gana el premio a la innovación en Texas.

Talpa Tunneling UPV ha sido galardonada con el premio a la innovación en la quinta edición de la Not-a-Boring Competition 2026, organizada por The Boring Company, la empresa de infraestructuras fundada por el reconocido empresario Elon Musk.

El certamen, celebrado en Bastrop (Texas), ha reunido a ocho equipos universitarios internacionales que han competido con sus prototipos de microtuneladoras.

En esta edición se han otorgado tres reconocimientos principales: el premio general, el premio a la innovación -que ha recaído en el equipo de la Universitat Politècnica de València- y el premio “novato”, destinado a los equipos debutantes más destacados.

Talpa Tunneling UPV ha logrado este reconocimiento gracias al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas a la excavación de túneles de pequeño diámetro, en un reto que ha evaluado la velocidad de perforación, la precisión de navegación y la capacidad de innovación.

El equipo, integrado en el programa Generación Espontánea de la UPV, ha conseguido en solo un año posicionarse entre los mejores del mundo en esta disciplina, alcanzando la final de una competición de alto nivel internacional.

Durante la prueba, los equipos han afrontado el desafío de excavar un túnel de 30 metros de longitud en el menor tiempo posible y cumpliendo estrictos requisitos de seguridad, en línea con el objetivo de transformar la construcción de infraestructuras subterráneas y hacerla más eficiente.

El rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, ha destacado que “este reconocimiento internacional pone en valor el talento, la capacidad de innovación y el compromiso del estudiantado de la UPV.

Talpa Tunneling es un ejemplo de cómo la universidad impulsa proyectos que conectan conocimiento, tecnología y aplicación real para dar respuesta a grandes retos globales”.

Asimismo, ha subrayado que “formar parte de esta competición y obtener un premio en innovación sitúa a la UPV en el mapa internacional de la ingeniería más avanzada y demuestra el impacto de iniciativas como Generación Espontánea en la formación práctica y el desarrollo de competencias clave”.

Con este logro, Talpa Tunneling UPV refuerza su posicionamiento como uno de los equipos universitarios más prometedores en el ámbito de la ingeniería de túneles y la innovación.