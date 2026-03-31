El subdirector de Emergencias declara que otro alto cargo exigió el audio de la Aemet y el 112 "por orden de Presidencia"

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha declarado este martes en el juzgado de Llíria que investiga la filtración de un audio entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 el día de la dana que otro alto cargo se presentó en Emergencias a exigirlo.

Fue, ha dicho, el exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García quien acudió a estas instalaciones y se llevó el archivo en un pen drive.

Lo hizo, según ha detallado Suárez, "por órdenes de Presidencia", de acuerdo con fuentes conocedoras de la comparecencia.

A raíz de la investigación iniciada por el juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, la Guardia Civil concluyó en un informe que tanto Ricardo García como el director general de Emergencias de la Generalitat el día de la dana, Alberto Martín Moratilla, tuvieron acceso al audio y lo copiaron en una memoria portátil entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Es decir, muy pocos días después de la tragedia del 29 de octubre.

Una grabación que pasados los meses, en febrero, fue filtrada a los medios manipulada.

Moratilla, sin embargo, negó en su declaración en el juzgado el pasado febrero que participara en esa filtración. "Es totalmente falso que recibiese ese audio o lo filtrase, es una confusión y se demostrará", aseguró.

Jorge Suárez, quien ha acudido este martes como testigo, ha relatado ante la jueza lo sucedido. Según ha explicado, Ricardo García acudió al Centro de coordinación de Emergencias en l'Eliana, donde se encuentra la sede del 112, para buscar la grabación.

Apeló, ha comentado, a la "urgencia" y a que era una orden de Presidencia. Accedió a la sala de las llamadas y solo cuando accedió al audio y se lo copió y abandonó las instalaciones.