El Ayuntamiento contesta a la AVL por el rechazo a 'Valéncia' y afea que supedite el valenciano al catalán: "Es poco objetivo"

El topónimo de la ciudad es 'València' con la tilde abierta. EE

El Ayuntamiento de Valencia ha alegado el informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que rechaza cambiar la tilde de abierta a cerrada en el topónimo de la ciudad, al entender que asimila "que el valenciano sería una parte del catalán".

"Es inaudito que un escrito oficial de la AVL practique una terminología que comporta que el valenciano sería una parte del catalán", afea el escrito del Ayuntamiento.

"La lectura del estudio que han hecho los redactores del documento oficial de la Acadèmia es poco objetiva, aunque tenemos entre manos un símbolo del pueblo valenciano: el nombre que origina su lengua propia y su territorio", añade.

El Consistorio argumenta que "la pronunciació valenciana medieval era Valéncia", una forma que la AVL también reconoce, aunque dictamina que ha de escribirse con tilde abierta por coherencia con otras palabras con la misma terminación.

Al respecto, el informe de alegaciones considera que los topónimos "son parte de la identidad de los habitantes, de manera que pueden discrepar de las normas comunes".

Considera, en esta línea, que el nombre de la capital podría escribirse, igual que sucede con l’Énova y Dénia, teniendo en cuenta su pronunciación actual y la histórica.

"En valenciano, Valencia siempre ha sido Valéncia, del origen a la actualidad. En catalán y balear, la variación València debe ser de mediados del siglo XX en catalán occidental; en balear y en catalán oriental, un poco anterior", establece el informe firmado por Abelard Saragossa, miembro también de la AVL.

"Nos podríamos preguntar si el camino del documento oficial de la AVL va contra la integridad del valenciano y de los valencianos y también contra la ley de creación de la Acadèmia, que le pide defender la entidad del valenciano", subraya el informe.

Cambio topónimo

El consistorio liderado por María José Catalá (PP), quería que el nombre oficial de la ciudad fuera bilingüe y en la versión en valenciano se escribiera con la tilde cerrada, es decir, Valéncia.

Sin embargo, el organismo estatutario ratificó el topónimo que se aprobó en 2017 durante el mandato de Joan Ribó (Compromís), con tilde abierta.

La AVL, en su informe aprobado con 16 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, señaló que el Ayuntamiento "no ha aportado ningún argumento que justifique la forma en castellano y la denominación bilingüe propuesta".

Considera que "la denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València" por "coherencia ortográfica, etimología y tradición escrita consolidada". Sin embargo, abre la puerta a la forma bilingüe, en contra de su criterio.

Informe de la AVL

La AVL recoge en su dictamen que por norma general, en la toponimia "se recomienda fijar la forma consolidada por los hablantes", pero señala la excepción respecto a la toponimia mayor, es decir, los nombres que designan núcleos de población importantes.

"En este caso se le da una importancia mayor a la forma documentada históricamente", añade.

Al respecto, afirma que "la inexistencia de una codificación ortográfica convencional propia hasta la firma de las Normas de Castellón en el año 1932 hace que las formas acentuadas gràficamente València/Valéncia no se puedan documentar con coherencia antes del siglo XX".

En cualquier caso, concluye que la forma con el acento cerrado es "inexistente" en los usos oficiales y "aparece en contadas ocasiones"

Además, el informe aprobado por la AVL afirma que una "revisión general del sistema de acentuación de las é/è del valenciano excede y altera el objeto de la petición".