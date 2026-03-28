El primer discurso de Mónica Oltra tras cuatro años en el "exilio del silencio": "Acepto el reto, podéis contar conmigo"

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, interviene en el VII congreso ordinario de Iniciativa. Efe / Kai Försterling

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado este sábado su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia.

"Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", ha dicho en su primer discurso tras cuatro años en lo que ella denomina como el "exilio del silencio".

El 21 de junio de 2022 Oltra dimitió como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas después de quedar imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

Tres semanas después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de València acordara abrir de nuevo juicio oral contra ella y miembros de su equipo, ha reaparecido este sábado en el que es su primer acto político al que asiste desde mayo de 2024.

La decisión llegó tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía.

Pese a que Oltra se encuentra pendiente de la celebración de juicio, ha agradecido a la coalición por sacarla de ese "refugio del silencio" durante el tiempo que ha estado apartada de la primera línea política. "Gracias por haberme sostenido estos cuatro años", ha expresado.

La exvicepresidenta ha pronunciado estas palabras en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece y en la que se ha mostrado visiblemente emocionada, tras haber aceptado la petición para liderar Compromís de cara a las elecciones municipales que le ha realizado el diputado en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez.

"Si tú quieres, queremos que seas la próxima alcaldesa de València", le ha dicho.

Oltra, además, ha indicado: "Estamos sufriendo, nos están haciendo sufrir", para subrayar que, "aunque dos jueces han dicho que no hay indicios, la derecha judicial ha dicho que nuestra pena es sentarnos en el banquillo".

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, interviene en el VII congreso ordinario de Iniciativa. Efe / Kai Försterling

En palabras de la que fuera líder de Compromís, "cada día de silencio ganan los malos, la extrema derecha y el fascismo". "Cuando el fascismo se hace hegemónico nos afecta a todos; el mundo nos está poniendo a prueba. El genocidio en Gaza es el ejemplo paradigmático", ha enfatizado.

En este punto, ha hecho referencia a las imágenes de la detención al exdiputado madrileño y dirigente de Podemos Serigne Mbaye -"quien fue brutalmente agredido- por parte de agentes de Policía Nacional.

"Si hacemos como ellos, han ganado ellos. El odio no se expulsa con odio, sino con amor. No podemos seguir jugando en su campo porque ahí siempre perdemos", ha resaltado.

Del mismo modo, ha criticado el sistema de impuestos porque, "cuando un hombre tiene 5.600 millones de dólares y hay personas que no tienen ni uno para comer", ha "fallado" el sistema de impuestos y la redistribución de la riqueza.

"La democracia es el poder del pueblo", ha defendido en su intervención.

Dana

En otro orden de cosas, Oltra también ha cargado contra la gestión del Consell -entonces presidido por Carlos Mazón- durante la dana del 29 de octubre de 2024, que se saldó con 230 víctimas mortales.

Según ella, la tragedia de la riada se debe "vincular directamente" con el cambio climático y, por ello, el negacionismo es "tan importante". "Tenemos que estar más pendientes de las causas que de las consecuencias", ha precisado.

En sus palabras, "necesitamos un pueblo intolerante a la injusticia que diga no a la guerra", pero "acto seguido que condene la fabricación y comercialización de armas": "No a la guerra con armas".

De 'Tik Tokear' a toquitear

En su intervención, que no se encontraba en el orden del día, ha insistido en que la sociedad necesita una democracia "con separación de poderes", al tiempo que ha reclamado: "Tenemos que pasar de 'tik tokear' a toquitear".

Según ha apuntado, "hemos de volver a la plazas, a las calles y a las casas a tocar el timbre, para explicar y convencer; tenemos que volver a convencer".

Mónica Oltra junto a Aitana Más y Alberto Ibáñez, en el séptimo congreso ordinario de Iniciativa. Efe / Kai Försterling

En esta línea, ha citado el lema de la sudadera que portaba su hijo, quien se encontraba presente: "Por larga que sea la noche, siempre rompe el alba. Igual es el momento de romper la oscuridad".

Todo a pesar de que, ha apuntado, viene con "las tres heridas de Miguel Hernández: la de la muerte, la de la vida y la del amor".

"Pero hoy no puede ganar la muerte, hoy gana la vida y gana el amor", ha exclamado. "No podemos dejarles ganar, cada día de silencio, ganan los malos".

Con todo, ha zanjado con "Sí, acepto el reto" su discurso ante militantes de la formación instantes después de que Ibáñez se lo reclamara directamente y entre los aplausos de los participantes.

Candidatura "abierta"

Fuentes conocedoras han precisado a Europa Press que la idea es 'armar' una candidatura "abierta y plural" que tenga la capacidad de aunar a las formaciones a la izquierda del PSOE.

Sobre la situación judicial de Oltra, las mismas fuentes han indicado que el juez instructor no ha visto indicios de delito, como tampoco el fiscal, que no acusa, por lo que el procedimiento sigue "solo con la acusación de la extrema derecha".

Mientras los grupos de izquierda han celebrado el regreso de la exvicepresidenta, el Partido Popular ha criticado su vuelta a la primera línea política.

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha asegurado que "nunca sería candidata del Partido Popular" en ningún escenario electoral "al estar a punto de celebrarse un juicio contra ella y varios miembros de su anterior gabinete por encubrimiento de abusos a una menor".

"De la misma forma que el PP nunca valora decisiones judiciales, tampoco valora decisiones de otras formaciones políticas", ha subrayado Gil, para decir que lo que sí tienen claro "es que esto no sería posible en el PP".

En este sentido, ha recordado: "Estamos hablando de una persona acusada de encubrir a su marido por abusos sexuales a una menor sobre la que tenía responsabilidad como vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Política Inclusiva. En nuestro partido nunca tendría sitio".

El dirigente 'popular' ha señalado que esta decisión "evidencia la falta de ejemplaridad del anterior gobierno del Botànic", y ha lamentado que "se normalicen situaciones que deberían ser incompatibles con cualquier responsabilidad pública".