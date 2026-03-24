À Punt pide a Les Corts que nombren de forma "urgente" un presidente de la televisión pública tras 4 meses vacante

Han pasado casi cuatro meses desde que el presidente de la radiotelevisión pública, Vicente Ordaz, renunció al puesto que ocupaba para incorporarse al equipo de Juanfran Pérez Llorca. En concreto, para situarse al frente de la Secretaría de Comunicación del Gobierno valenciano.

Una vacante que la propia Corporación ha pedido que se cubra de forma "urgente". En una carta dirigida a los grupos parlamentarios y presentada por registro de entrada de Les Corts este lunes, el ente reclama que "a la menor brevedad procedan a designar a un nuevo miembro del Consejo de Administración" en sustitución del expresidente.

Su ausencia, señalan, "impide la plena normalidad en el funcionamiento del órgano, afectando especialmente a la adecuada configuración de los cargos internos, y, en particular, a la Presidencia del Consejo".

La cobertura de dicha vacante "resulta imprescindible y urgente a fin de restablecer la composición íntegra del Consejo", "garantizar el correcto funcionamiento del órgano", o "evitar disfunciones o riesgos de impugnación en la adopción de acuerdos", recoge el escrito.

Según marca la ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), es el parlamento autonómico quien designa a siete miembros de los ocho que integran el Consejo de Administración del ente. El octavo corresponde a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Posteriormente, son estos mismos consejeros los que votan a la persona que ocupa la Presidencia de la cadena. Así fue, de hecho, el proceso de elección de Ordaz en diciembre de 2024: primero fue designado vocal del Consejo y más tarde resultó elegido presidente.

El proceso que deberá seguirse ahora, por tanto, deberá ser el mismo. Les Corts abrirán el plazo para que los grupos parlamentarios presenten candidatos en los próximos días. Y a partir de ahí empezará la cuenta atrás.

Los aspirantes a ocupar la vocalía, primero, deberán probar su idoneidad para el puesto. Y, más tarde, el Consejo de la radiotelevisión pública tendrá que votar, de entre sus miembros, a la persona que ocupe la Presidencia.

Pactos con el PSOE

La salida de Ordaz de À Punt, conviene recordar, abrió la puerta a que el PP pudiera cerrar acuerdos con el PSOE que en su día quedaron bloqueados. Es el caso de los órganos estatutarios o la composición de la Mesa de Les Corts.

Poco después de la dana del 29 de octubre de 2024, PSPV y Compromís advirtieron que no participarían en la designación de los miembros del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública por dos motivos: el primero, porque creían que no era el momento. Y segundo, porque no querían pactar nada con Vox.

El PP y el grupo de Santiago Abascal acabaron, por tanto, copando todos los puestos en el ente: las dos formaciones nombraron a 7 de los 8 consejeros de la cadena.

El resultado generó un importante malestar en los grupos de la oposición: a la interna hubo diputados que cuestionaron la estrategia que había seguido la dirección de sus partidos, tanto en el PSPV como en Compromís.

Los críticos advertían que era preferible haber nombrado algún consejero para estar presente en las reuniones donde se adoptaran acuerdos que afectaran al devenir de la cadena, aunque su participación no fuera decisiva en ningún sentido.

Conocedores de este malestar, los populares quisieron aprovechar la salida de Ordaz para tender la mano a los socialistas. La intención era ofrecerles situar a algún consejero en À Punt a cambio de desbloquear la renovación de órganos como el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano).

Asimismo, también ofrecerían al partido de Diana Morant recuperar la vicepresidencia segunda en la Mesa del parlamento que perdieron después de que Gabriela Bravo renunciara al acta para volver a su plaza en la Fiscalía Provincial de Valencia.

El PP les arrebató este puesto aprovechando su mayoría parlamentaria junto a Vox al no haber accedido a negociar la renovación de los órganos estatutarios, que llevan años en funciones. Y el grupo de Pérez Llorca nombró a su diputada Magdalena González de la Red en la vicepresidencia segunda.

Con todo, el propósito de los populares ahora era aprovechar la vacante en la radiotelevisión pública como punto de partida para tratar de iniciar de nuevo negociaciones en bloque. Pero casi cuatro meses después esto no ha llegado a ocurrir.

Consejo del Audiovisual

El PSPV no está dispuesto a llegar a ningún pacto con Vox y el muro que divide a los dos partidos mayoritarios de la Cámara valenciana es prácticamente insalvable, por lo que todo apunta a que los populares tratarán de resolver la situación de interinidad de los órganos para los que no haga falta los votos de la oposición.

Junto a los de Abascal, podrán renovar el nombramiento pendiente de la televisión pública sin ningún impedimento porque ya modificaron la ley en 2023, apenas unos meses después de las elecciones autonómicas.

Mientras tanto, a la situación de bloqueo se van ido sumando otros asuntos, como por ejemplo el Consejo del Audiovisual. La salida de la socialista María Pérez como concejal del Ayuntamiento de Valencia provocó que Dolors López, siguiente en las listas, accediera al consistorio como edil.

Para ello, debió renunciar previamente a su puesto de vicepresidenta del citado órgano. Un hueco que permanece vacante.

Para renovarlo, es necesario que un nuevo candidato sume un apoyo de dos tercios del parlamento. Es decir, que si el PSPV quisiera proponer a alguien, debería hacer las paces con el PP, ya que ellos tan solo suman 31 diputados.

Con Compromís sería insuficiente porque tienen una representación de 15 escaños y son necesarios 66. Y tampoco el Partido Popular podría arrebatarle en esta ocasión este nombramiento porque con Vox suman 53 parlamentarios.