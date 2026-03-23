El SailGp de vela, 'la Fórmula 1 del mar', llega a Valencia: sustituye a Cádiz como sede española de la competición

La vela vuelve a Valencia. El Gran Premio de España de SailGP, la conocida como la Fórmula 1 del mar, se celebrará en la Marina los próximos 5 y 6 de septiembre.

La capital del Turia sustituye así a Cádiz como sede española de la competición internacional para los próximos tres ejercicios.

SailGP es un campeonato internacional de vela de alta velocidad. Consiste en una serie de regatas, donde se combina la velocidad con la tecnología punta, en sedes emblemáticas de todo el mundo y atletas de élite.

Fue fundado en el año 2018 por Russell Coutts y Larry Ellison con el objetivo expreso de "redefinir el futuro de este deporte".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, puso en valor las características de Valencia como "sede ideal" de esta competición, por las infraestructuras, la capacidad hotelera y organizativa, las instituciones públicas y privadas que apoyan el evento y la experiencia en eventos de primer nivel, especialmente en el ámbito de la vela.

Al respecto, defendió que las instalaciones de La Marina están "perfectamente preparadas para acoger a los equipos y al público". "Valencia es una ciudad gran anfitriona de grandes competiciones deportivas internacionales", subrayó.

Con esta competición, la vela del más alto nivel vuelve a Valencia, después de que acogiera la Copa América en dos ediciones, en 2007 y 2010.

Además de Catalá, en la presentación de la regata participaron este lunes en el edificio Veles e Vents el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, el CEO de Sail GP, Rusell Coutts y el CEO del equipo español (Los Gallos), Antonio Alquézar, entre otros.

La alcaldesa María José Catalá agradeció el apoyo de la Generalitat y de la Diputación a la celebración de este campeonato en Valencia, así como a la organización de Sail GP y a su CEO, Russell Coutts, por la "apuesta" por la ciudad.

La primera edil afirmó que este gran evento deportivo supondrá un impacto económico de casi 100 millones de euros en la ciudad.

La prueba

La de Valencia será la décima regata del Gran Premio de España de SailGP, una prueba clave de la Temporada 6 de esta competición de vela, conocida como la Fórmula 1 del mar por la velocidad que alcanzan los catamaranes.

En total, la temporada se desarrolla en 13 destinos internacionales, como Nueva York, Dubai, Sidney o Río de Janeiro, entre otros, a los que se sumará Valencia a principios del mes de septiembre, en un momento clave del campeonato.

Diferentes equipos rivales se enfrentan en carreras cortas e intensas por un premio total de 12,8 millones de dólares.

Todos ellos compiten con barcos idénticos, catamaranes F50, los cuales pueden navegar a una velocidad de hasta 100 km/h y pueden superar en hasta cuatro veces la velocidad del viento.

El actual campeonato arrancó en enero en la ciudad de Perth (Australia), y ya ha celebrado otros dos encuentros, en Auckland (Nueva Zelanda) los días 14 y 15 de febrero; y en Sydney (Australia), los días 28 febrero y 1 marzo.