Cambios en las Fallas de 2027: multas por tirar petardos fuera de horario, 3.000€ por orinar en la calle y carpas menos días

La cremà de la Falla de la Plaza del Ayuntamiento de 2026 ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Valencia ya prepara las Fallas de 2027. Tan solo 8 horas después de que ardiera la Falla municipal, los concejales con responsabilidad en el dispositivo fallero hicieron balance y anunciaron algunos cambios para las fiestas del próximo año.

Entre las mejoras propuestas, destacaron la instalación más tarde de las carpas, el endurecimiento de las sanciones por conductas incívicas y el adelanto de los turnos de limpieza para que empiecen cuando cierren las carpas en lugar de a las seis de la mañana.

Todo ello, con la sombra de una posible tasa turística para que los visitantes, que cada año son más, contribuyan en la fiesta. El portavoz del Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, abogó por abrir un debate a nivel nacional pero sobre toda la financiación local.

Afirmó que no existe un marco legal para que el Ayuntamiento pueda aplicar este tipo de impuesto e instó al Gobierno central a abrir el debate y buscar una solución junto a otras grandes ciudades.

"El Ayuntamiento de Valencia no tiene capacidad para poder plantearse si puede establecer o no una tasa turística", consideró. La tasa turística se aprobó en la Comunitat Valenciana durante el gobierno socialista en el año 2022, con una moratoria y el Consell de Carlos Mazón la derogó antes de que entrara en vigor.

Además, aseguró que han sido "unas Fallas tranquilas, sin incidencias graves" y que han tenido un impacto económico de 1.100 millones de euros y han supuesto la contratación directa con más de 2.000 personas.

El concejal calificó de buena decisión el cierre de la Estación del Norte durante los días grandes de las Fallas de 13.00 a 15.00 horas, coincidiendo con el disparo de la mascletà.

Afirmó, sin embargo, que hay que estudiar una alternativa que evite que la última parada para los trenes de cercanías del sur sea Albal, a 15 kilómetros de la ciudad.

Sanciones

Por otra parte, las multas por orinar en la calle se endurecerán. El concejal afirmó que el mes que viene se aprobará la nueva ordenanza que contempla multas de hasta 3.000 euros por estos comportamientos.

En esta línea, también se modificará la ordenanza de contaminación acústica para establecer sanciones por disparar productos pirotécnicos en las horas de descanso.

Por su parte, el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, afirmó que ha aumentado el uso del transporte público y que ha habido un "control muy exhaustivo" de la pirotecnia "salvaje". Comunicó que la Policía Local decomisó 20 kilos de material y sancionó a 22 kioskos.

En cuanto a las denuncias relacionadas con material pirotécnico, se ha producido un incremento significativo, pasando de 622 en 2025 a 2.806 en 2026.

Durante las noches festivas, se identificó a 1.091 personas y se detuvo a 54. En cuanto a micciones en la vía pública, se registraron alrededor de medio centenar de casos.

Respecto a actos vandálicos, se realizaron 113 actuaciones frente a las 101 de 2025. En cuanto a las agresiones sexuales, el Ayuntamiento contabilizó 14, una más que en el año anterior.

Limpieza

El concejal responsable de limpieza, Carlos Mundina, manifestó que desde el inicio de las fallas, los servicios de limpieza han recogido 16.300 toneladas de residuos, lo que supone un 3% más respecto al año anterior.

Respecto a las incidencias en los contenedores quemados, afirmó que ha habido 30, mientras que, de papeleras destrozadas, un total de 1.400.

Ofrenda y carpas

Respecto a la posibilidad de ampliar un día la Ofrenda debido al aumento en un 10% del número de falleros participantes, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, afirmó que hay que analizarlo.

Recordó que "toda la vida se ha terminado tarde" y ha instado a tomar la decisión "tras estudiarlo tranquilamente".

En esta línea, el concejal afirmó que en 2027 el montaje de carpas podrá iniciarse a partir del 11 de marzo.

Finalmente, como responsable de la Concejalía de Sanidad y Consumo, José Gosálbez, subrayó que el Ayuntamiento ha realizado en total 977 inspecciones en churrerías y mercados falleros.

Entre otras actuaciones, los inspectores han realizado 853 análisis de aceite y se han requerido 91 cambios por no cumplir los estándares de calidad establecidos.