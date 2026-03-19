Un menor agrede con un bate de béisbol a una mujer en Torrent tras reprocharle meter al gato en la lavadora

La Policía Nacional investiga la agresión, la madrugada del pasado miércoles en el municipio de Torrent (Valencia), a una mujer de 52 años con un bate de béisbol y se ha identificado a un menor, de 17 años, como presunto autor de los hechos.

Los hechos ocurrieron a las 00:10 horas del miércoles y el menor ha sido identificado por la víctima como su agresor, aunque todavía no ha sido detenido, según explicó la Policía Nacional a Efe.

La mujer fue asistida por un equipo médico del SAMU y fue trasladada por traumatismo craneoencefálico al Hospital General de València en la ambulancia de soporte vital avanzado, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La Policía Nacional ha informado asimismo que el día previo a esta agresión hubo una discusión entre la mujer y este menor y su hermano, todos ellos vecinos del mismo edificio.

Al parecer, los dos hermanos amenazaron a la mujer y al día siguiente se produjo la agresión.

El diario Las Provincias avanzó este jueves que la agresión a la mujer se produjo en el portal de un edificio, ubicado en la calle Padre Méndez de Torrent.

Según señala el diario, la mujer había mantenido una discusión con la madre del supuesto agresor, a quien reprochó haber introducido presuntamente un gato dentro de una lavadora.