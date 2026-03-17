La 'mascletà' revienta los cristales de la planta baja del Ayuntamiento de Valencia: "Ha sido histórica"

"Es la mejor mascletà que he visto", "apoteósica" o "estamos en shock" fueron algunas de las reacciones de los asistentes a la mascletá de este martes 17 de marzo.

Un espectáculo a cargo de la pirotecnia Mediterráneo cuya potencia final reventó los cristales de la oficina de turismo ubicada en la planta baja del Ayuntamiento de Valencia.

Es la segunda vez que Mediterráneo rompe los cristales de la casa Consistorial. La última vez fue hace dos años, en las Fallas de 2024.

Este martes, la pirotecnia de la localidad valenciana de Vilamarxant disparó 230 kilos de pólvora en 450 segundos, con un largo y potente terremoto final.

Con ese final, esta mascletà, bautizada como Catarsis, hizo honor a su título. "Ha sido una catarsis colectiva, la mayor catarsis. Histórica", afirmó Toni García, gerente de Pirotecnia Mediterráneo.

El cristal roto por la mascletà. Europa Press

El equipo pirotécnico fue recibido con una gran ovación, tanto en la plaza del Ayuntamiento como al subir al balcón del consistorio y saludar desde allí a todo el público congregado en este emplazamiento.

"La más fuerte"

Tras ello, García aseguró que "la potencia sin control no sirve para nada". Al respecto, detalló que su montaje arrancó con "un inicio con ritmo y diferentes sonidos".

"Ha habido un inicio doble, uno digitalizado y otro secuenciado, que ha salido bien", señaló, al tiempo que manifestó que se ha pretendido "mezclar diferentes sonidos" y lograr un efecto de "sonido-eco".

Respecto a la parte final, el profesional afirmó que "ha sido muy bonito, muy rotundo y muy potente. La gente estaba llorando de emoción".

En este sentido, aseguró que el final "ha sido uno de los más fuertes que hemos disparado".

Asistencias

Durante el acto, Cruz Roja realizó 57 asistencias, la mayoría (39) por lipotimia. También hubo cinco atenciones por crisis de ansiedad, cinco por heridas, dos por traumatismos, dos por patologías cardiacas, una por patología respiratoria y tres por otros motivos.

Además, ha habido cinco evacuaciones a centros hospitalarios: una por herida, otra por un posible infarto, otra por hipotensión, una por traumatismos y otro por taquicardia.